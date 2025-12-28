韓網炸鍋！韓國3傳統美食上榜「全球最難吃食物」，引全民憤怒：松露也是土味啊

國際美食評鑑網站「Taste Atlas」最近公佈了一份「世界最差食物100強」名單，結果竟然有多款韓國傳統美食上榜，引發韓國網友一片譁然，直呼：「評審是不是忘了加醬料？」

這份爭議名單中，韓國人日常吃的「麥芽糖（엿）」（第68位）、「豆芽飯（콩나물밥）」（第81位） 以及「煎豆腐餅（두부전）」（第84位） 通通榜上有名。 而韓國食物中「排名最高」的，是氣味強烈的「魟魚（홍어）」（第51位），對此韓國網友倒是相對淡定，表示：「這個味道特別，外國人吃不慣可以理解。」

但真正讓韓國人炸鍋的是——「麥芽糖、豆芽飯、豆腐餅這麼普通的食物，到底哪裡難吃了？」Taste Atlas 的「迷惑評價」：

麥芽糖（評分2.5）：網站介紹它是韓國傳統甜點，由糯米、地瓜或玉米蒸製而成，有南瓜、芝麻、大麥等口味，固體當零食，液體可當糖漿。 韓網友吐槽：「這不就是我們童年的味道？ 哪裡得罪你了？」



豆芽飯（評分2.4）：被描述為「豆芽與米一起煮的韓國傳統拌飯」，網站還詳列了可能加入的配料，如肉末、泡菜、大蒜、芝麻油，並稱米飯會吸收豆芽「泥土般的香氣」。 韓網友笑翻：「『泥土香氣』是什麼鬼？ 那松露也是泥土味啊！」



煎豆腐餅（評分2.5）：被介紹為「以豆腐為主，混合雞蛋、麵粉、蔥、洋蔥、胡蘿蔔碎煎製的傳統煎餅」。



最讓韓國人無法接受的是，Taste Atlas 在描述豆芽飯和豆腐餅時，都只簡單提到「會搭配醬料食用」。 這讓網友集體崩潰，強烈懷疑：「他們該不會是『沒沾醬』就直接吃了吧？」，吐槽：「豆芽飯和豆腐餅的精髓就是搭配的醬油蘸料啊！只吃白飯和白餅當然沒味道！」、「照這個邏輯，義大利麵如果不加奶油或番茄醬，難道會好吃嗎？」、「如果撇除醬料評分，全世界大部份料理都會不及格吧！」

面對爭議，Taste Atlas 也補充說明，他們的排名是基於用戶評分數據分析而來，並非「全球食物的最終結論」，主要目的是激發大家對傳統食物的好奇與討論。

看來這場「美食界的文化差異大戰」還會繼續延燒。 只能說下次評審們在嘗試異國料理時，或許可以先問一句：「請問正確的吃法是？」免得再鬧出「沒沾醬的豆腐餅」這種讓人哭笑不得的烏龍啦！

