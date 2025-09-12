《十二使者》爆棚化學反應！角色關係大公開，跨世代、禁忌愛戀、萌寵CP全都在！

KBS 2TV 週末迷你劇、正在Disney+上熱播的《十二使者》越演越精彩，不只奇幻動作場面火力全開，角色之間的羈絆和化學反應更是讓觀眾看得欲罷不能。 劇組日前公開了角色關係圖，幾組令人動容又充滿驚喜的「最強CP線」瞬間引爆討論。

跨越世代的羈絆：泰山 × 金順

馬東石飾演的「泰山」與芮秀貞飾演的「金順」是劇中最打動人心的一對。 原本因為過去的傷痛，不願再與人類世界有所牽連的泰山，卻在一次黑道鬥爭中出手相救，從此與金順一家結下深厚緣分。 幾十年過去金順老了，但不會變老的泰山卻依舊守護著她，兩人跨越時代的情感羈絆讓觀眾又感動又心酸。 而當惡勢力盯上金順，將她推入生死危機時，泰山是否能守住這段唯一的人類羈絆，也成為後續最大看點。



禁忌的「神級」戀愛：昊鬼 × 米爾

朴炯植飾演的「昊鬼」與李主儐飾演的「米爾」過去曖昧的神祕線終於揭曉。 原來他們早在數千年前就打破規則，跨越身份墜入愛河。 昊鬼為什麼最終背叛神、選擇黑暗？ 答案將在第7、8集揭曉。 尤其第6集裡，他在吸收強大力量時被刺激喚回遺忘的記憶，甚至與米爾一起消失，讓觀眾全都坐不住了。



超萌「語言不同也能通」：多尼 × 鈴兒

高圭弼飾演的護理師「多尼」與雷嘉汭飾演的天使「鈴兒」則承擔了劇中的輕鬆笑點。 因為多尼能讀懂動物的心聲，也成了唯一能理解鈴兒語言的人，兩人默契滿滿，甚至在她練箭時甘願當靶子幫忙。 鈴兒則把唯一的特製藥水送給多尼，幫他渡過危機。 這對CP一出場就自帶「治癒系」氛圍，讓觀眾看得嘴角上揚。



個性滿分的動作小隊：元勝 × 姜智 × 鼠石 × 馬淑

當然，《十二使者》最不能錯過的就是華麗動作戲！徐仁國飾演的「元勝」帥氣展現跑酷動作，康美娜飾演的「姜智」出手乾脆俐落，還有成愉頻的「鼠石」與安芝慧的「馬淑」，四人組合拳、飛踢、爆發力一個比一個強，配合泰山領軍的正邪大戰，看得觀眾熱血沸騰。 尤其第6集結尾，泰山打開地獄之門，封印的力量與武器復活，更預告接下來會有更華麗的動作大場面！



目前《十二使者》開播至今已進入第3週，人氣一路狂飆，攻佔Disney+全球電視節目榜單第2名。劇情正朝結局衝刺，接下來的走向肯定會讓粉絲心臟爆擊！

