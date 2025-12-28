《黑白大廚2》「五萬醬汁」傲嬌主廚林盛根爆紅！分享50kg燉排骨食譜引熱議：警察會來關心吧？

Netflix 熱門料理實境秀《黑白大廚：料理階級戰爭》第二季進度邁入團體戰，在眾多頂尖大廚中，一位以豪邁風格與「傲嬌」魅力圈粉無數的白湯匙主廚——林盛根，成為韓網討論度最高的焦點。 他憑藉大批量烹飪的深厚功底與自豪的「五萬種醬汁秘方」，在賽場上展現了化腐朽為神奇的魔力。

魷魚配甜瓜？ 「醬汁高手」豪邁出手化解危機

23 日公開的第 4 至 7 集「黑白團體戰」中，大廚們要根據「命運之輪」（海報背景裡的摩天輪）提供的食材組合展現廚藝，第一輪竟被要求「魷魚配甜瓜」，極其考驗想像力。



林盛根主動負責冷盤醬汁，起初因態度極為自信/自詡「會做五萬種醬汁」「15分鐘就足夠」，以及不看計量、「整瓶調料直接往盆裡倒」的豪邁手法，一度引發隊友擔憂。 然而，他用出色的醬汁味道瞬間化解疑慮，最終帶領白隊以 66：34 的懸殊比分壓倒性獲勝。 因其「大眾口味策略」與豐富的「大批量料理經驗」，被一致譽為該輪獲勝的最大功臣。



與侯德竹大師的「中年夫妻」CP 感

除了廚藝，林盛根與中餐傳奇侯德竹大師的互動也成為焦點。 他在比賽中表現得非常隨意，甚至「擅自」拿起侯大師的中式菜刀拍大蒜，嚇得侯大師的弟子千尚鉉（前青瓦台行政主廚）冷汗直流。

沒想到，侯大師本人非但不介意，還默默在旁協助，並稱讚他「很會用刀」。 林盛根事後也在 IG 幽默發文：「聽說沒看過《韓食大捷》的朋友會擔心我是反派，哈哈，我可是擁有五萬種醬汁秘方的高手！多謝侯大師照顧，菜刀也已經好好歸還了！」兩人的默契與反差萌被觀眾戲稱為神似「中年夫妻」。



19歲當主廚：曾是偷偷練刀的「離家少年」

現年 58 歲、擁有 40 年資歷的林盛根，其職業生涯本身就是一部傳奇。 他國三時離家出走進入廚房，當學徒時會將爛掉的食材藏起來，並在凌晨偷偷使用主廚最頂級的刀具練習。 這種壓縮睡眠、拼命練習的精神，讓他早在 19 歲就坐上主廚位置。



韓國觀眾對林盛根並不陌生，2015年他參加 tvN 電視節目《韓食大捷3》，帶領首爾隊奪得總冠軍，當時就憑開朗個性與全能實力斬獲大批粉絲。 同時，林盛根擁有國家認證的「韓食調理技能長」資格，曾在2007年奪下「首爾國際料理競賽」雙冠王，還兼任世界廚師聯合會（WACS）組織委員會執行委員。



震撼全網的食譜：家裡用37kg的水，警察會找上門吧？

林盛根近期在直播大方分享獨家「燉排骨」食譜，其「大批量」本色再度震撼網友。 食譜開頭驚見「清水 37kg」，後續還要再加37kg的水，排骨用量高達 50kg，連砂糖都要 2kg。

網友紛紛留言哀號：「主廚敢教，我不敢學啊！」、「這是在浴缸裡燉排骨嗎？」、「不愧是經常做300人份量啊」、「如果我家突然用到 37kg 的水，警察大概會打電話來關心吧，問我是不是殺人了kkkk」



未來動向：新店進駐坡州，承諾「五萬種料理」的滿足

雖然曾經營的餐廳「松香」不幸因火災停業，但林盛根透過YouTube、電視節目與調理包事業持續前進。 他也正式宣佈，目前正準備在首爾附近的坡州市開設新餐廳，承諾將用「五萬種料理」在口味上絕對滿足大眾。



▽《黑白大廚：料理階級戰爭2》團體戰精彩片段：



