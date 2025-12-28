劉在錫的「人間清醒」語錄：順著慣性下滑很爽，但爬回來更累啊！

「國民MC」劉在錫近日在節目中罕見大談自己的工作態度與人生觀，一番話被不少網友大讚「現實又清醒」、「聽完很醒腦」。

日前YouTube頻道「DEUNG DEUNG」公開的《藉口GO》中，劉在錫與主持搭檔池錫辰一起拜訪演員李東輝家，三人邊聊天邊分享各自的人生經驗，氣氛輕鬆卻句句戳心。

談到人生是否有「正確答案」，劉在錫坦言：「人生沒有標準答案，我從來沒有想過要去找答案，也根本找不到。」李東輝也深有同感，笑說：「很多時候，反而是沒抱太大期待的瞬間，帶來的喜悅更大，像電影《雞不可失》就是這樣。」接著劉在錫語氣轉為認真，直指工作現實面：「沒有什麼事情是平白無故發生的，就算再累、再煩，也得持續去做，機會才會出現。 你什麼都不做，真的什麼都不會發生。」他更提醒一旦事情開始「順著慣性往下滑」，想再爬回來其實更難。他也毫不避諱談起自己的過去：「自己不夠努力，結果不好卻感到委屈、怪東怪西，這種事真的很愚蠢。」劉在錫直言，這是因為自己20多歲時也曾這樣迷惘過，「所以我才敢講。 到了30歲之後，我才真的打起精神，開始對自己更嚴格。」



至於外界常勸他「工作不要太拚、慢慢來」，劉在錫則有不同看法：「我知道那些話是好意，但我不太認同。 當然不會去做超出能力的事，但如果只是『隨便做做』，在這個圈子真的很難活下來。」劉在錫還補充現實的一面：「我們不是一個人工作，背後還有一起努力的夥伴。 如果最後沒有成果，那一切就只會變成回憶而已。 現實，其實很冷酷。」



一番話沒有雞湯式安慰，卻句句踏實。 也難怪網友感嘆，劉在錫能在競爭激烈的演藝圈站穩30多年，不只是運氣，而是清醒、誠實，還有對自己的不斷要求。

