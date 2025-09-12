《暴君的廚師》潤娥、李彩玟這對「超愛鬥嘴CP」進入浪漫模式，我們的暴君變了！

關係進入浪漫模式的廚師延志永（潤娥 飾）與國王李獻（李彩玟 飾），正讓觀眾們心動不已。

tvN 週末劇《暴君的廚師》講述了穿越時空在同一空間相遇的廚師與王之間的關係，像馬卡龍般甜蜜又讓人心跳加速。本文也帶大家回顧這對鬥嘴情侶在相處過程中的點滴變化。



回到過去意外墜落的延志永，第一次與當時的國王李獻相遇，是在暴君燕熙君的狩獵場。她用從未來帶來的辣椒醬與奶油，搭配山菜做成「法式拌飯」，李獻瞬間被延志永那既火辣又令人上癮的魅力吸引，雖口口聲聲稱她是「大逆罪人」，卻也展現出強烈的佔有慾。



此外，延志永做出的舒肥牛排與鹿肉法式正統套餐，完美符合擁有「絕對味覺」的李獻的口味。她不僅投其所好，還勾起了李獻對母親的思念，最終被任命為御膳房的待令熟手（廚師首領）。

身為待令熟手，延志永所做的料理，每一次都撫慰了李獻的心。為安撫他煩亂情緒做的味噌義大利麵、為填補空虛胃口煮的熱騰騰雞湯，甚至還有傳達「要看本質而非外表」寓意的牛蒡天婦羅與炸豬排，都一次次觸動了李獻的內心。



這些充滿美味、誠意與深意的料理，讓李獻開始對延志永產生不同於以往的特別情感。尤其是李獻還記得延志永曾提過的《望雲錄》，並將她所做的料理與當天的回憶一起寫進日記，甚至以《望雲錄》為題，表露出他對她的深厚情感。

特別是過去動不動就威脅「你想死嗎」的李獻，如今卻會為了哄她開心而準備禮物，甚至看到她受了小傷就慌亂不已，態度的轉變格外引人注目。他已不再把她僅僅視為御廚，而是視為一個女人，讓人好奇這段「直球式」的追求將對延志永帶來什麼影響。







同時，延志永也因李獻的細膩關心而開始動搖。她因李獻酒醉時的吻而徹夜難眠，看到李獻不吃飯又滿臉落寞，這些細節都讓她感覺到李獻的存在已慢慢融入她的內心。然而，她仍掛念著在未來的父親，也堅持著回到現代的決心，究竟她會如何選擇，讓人更加期待。





就這樣，tvN《暴君的廚師》透過延志永與李獻在料理與情感之間的互動，讓觀眾的心跟著怦然跳動。這段穿越時空交織而成的緣分，最終將迎來怎樣的結局也令人十分好奇，每週六日更新Netflix同步上線，共12集。

▼第七集預告：



