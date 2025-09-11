Disney+ 快閃優惠！7個月價錢即可睇足一年！睇盡全智賢、玄彬、池昌旭、馬東石頂級陣容韓劇

Disney+ 推出 「快閃優惠」只需7個月價錢*即可睇足一年！即以「快閃優惠價」HK$678（目前每年HK$990）訂閲Disney+ 高級年費方案，即可全年睇盡 Disney+ 現正熱播及即將上線多部韓劇巨作！

2025 / 2026 Disney+ 必追韓劇介紹：

《暴風圈》【現已獨家上線】

全智賢、姜棟元男女神主演諜戰愛情劇 年度頂級陣容必睇韓劇



韓國頂級女神全智賢時隔多年重磅回歸小螢幕，聯手實力派男神姜棟元與《星空奇遇記》(Star Trek)荷里活演員John Cho趙約翰，打造年度最受矚目的諜戰愛情韓劇。這部由《淚之女王》導演金熙元與《分手的決心》編劇丁瑞慶共同操刀的作品，已於9月10日在Disney+ 獨家上線，首播即引發全球追劇熱潮。



劇集以一宗震撼全國的總統候選人遇襲案為引子，全智賢飾演的前王牌外交官徐聞柱，在追查真相的過程中意外打開了足以改寫國家命運的「潘朵拉盒子」。當一個個國際陰謀浮出水面時，姜棟元飾演的神秘僱傭兵白山湖成為她的守護者，而John Cho趙約翰飾演的美國助理國務卿Anderson Miller則以政治手段左右國際大局，共同面對威脅著整個朝鮮半島安全的巨大危機。演出陣容更匯聚了《苦盡柑來遇見你》朴解浚、《淚之女王》李美淑等實力派演員。



這部橫跨13個國家、約200個獨立場景拍攝的大製作，以緊湊的故事為核心，結合世界級卡士與頂尖製作團隊，不僅細節獨到，更觸及權力、野心、真相與信任等觀眾能共鳴的主題。從徐聞柱與白山湖之間不斷交織的情感張力、渴望與啟發，到直搗美國白宮最高層的國際陰謀，這場橫跨國際的諜戰風暴即將來襲，不容錯過。

《暴風圈》幕後創作團隊，編劇丁瑞慶首度對談曝光

《韓國製造》【2025年下半年獨家上線】

玄彬×鄭雨盛雙男神首度合作拍劇 1970年代權力對決



韓國頂級男神玄彬、鄭雨盛主演的《韓國製造》，同時有元志安、徐恩秀、曹如晶、鄭星一等強大演員陣容參演。劇集以韓國動蕩不安的70年代為背景，講述對財富與權力雄心勃勃白冀兌（玄彬 飾）與對他虎視眈眈的堅毅檢察官張健榮（鄭雨盛 飾）之間的正邪對決。兩人衝突不斷，赫然發現被捲入了一場決定時代的事件，並可能永遠改變他們的未來。





由《寒流黑金》《南山的部長們》《哈爾濱》禹民鎬導演首次執導劇集作品，以強烈的劇情張力和壯闊的視覺呈現韓國近現代史中的重大事件。兩位韓國頂級男神的首度合作拍劇展開連場充滿戲劇張力的對決，加上禹民鎬導演的電影級製作水準，讓這部Disney+ 重點推薦作品備受期待。

《操控遊戲》【2025年下半年獨家上線】

池昌旭復仇歸來 都敬秀首挑反派角色



《惡中之惡》《江南B-Side》池昌旭主演的動作犯罪復仇劇《操控遊戲》，由EXO成員都敬秀（D.O.）、《Running Man》李光洙參演。劇集由《模範的士》編劇吳尚浩執筆，講述平凡但善良上進的男人泰中（池昌旭 飾），一日被捲入嚴重罪案並含冤入獄，當他發現一一切都是約翰（都敬秀 飾）策劃的之後，決定不惜一切向對方展開報復的故事。

都敬秀首次挑戰反派角色，顛覆過往形象，將展現觀眾前所未見的冷酷無情面貌，這個天才操縱者和設計師角色，偽造證據、操縱他人生活，是劇中真正的幕後黑手。李光洙則飾演掌握事件關鍵線索的重要人物白道京，為劇情增添緊張感。



這部改編自池昌旭曾主演電影《虛擬城市》的作品，以350億韓元的大製作規模，呈現真實與虛假界限的深刻探討，勢必為觀眾帶來緊張刺激的觀劇體驗。

《十二使者》【現已獨家上線】

馬東石領軍對抗千年邪靈朴炯植 東方元素超級英雄拯救世界



曾參與演出Marvel《永恆族》的反差萌大叔馬東石攜手《寶物島》人氣男神朴炯植、《死期將至》徐仁國，打造韓版超級英雄動作劇《十二使者》。以東方十二生肖為靈感，講述各代表十二生肖的12位「天使」，以人的形態生活在現代首爾，在保護人類免受惡靈侵害時，與試圖喚醒封印力量的邪惡勢力展開驚心動魄的戰鬥。開播首日全國平均收視率就達8.1%（尼爾森數據），一舉拿下同時段收視冠軍，更登上Disney+ 韓國Top 10第一名！

馬東石不僅展現壓倒性的力量，更親自參與設計角色動作，包括老虎前肢般的拳擊動作、標誌性步伐與服裝細節，讓角色既真實又震撼。朴炯植首度挑戰奸角，飾演被封印數千年的惡魔吳鬼，是劇中的大反派，顛覆以往暖男形象。因為角色象徵動物是烏鴉，他還認真研究烏鴉習性。

徐仁國飾演「猴子天使」，為了展現攀岩走壁的矯健身手，還特別拜師跑酷團隊，設計出專屬猴子天使的靈活動作。劇集更有因《八尺門的辯護人》爆紅的台灣演員雷嘉汭參演，飾演「蛇天使」鈴兒，角色設定是擁有治癒能力但無法說話，所以要完全用眼神來傳達情感，相當考演技。





《十二使者》從拳拳到肉的實感格鬥，到華麗流暢的超能力展現，團隊合作、奇幻設定、角色魅力全方位結合，成為繼《驅魔麵館》、《Moving 超異能族》後的新一代英雄劇代表。

《十二使者》正義方 - 十二生肖天使陣營 vs 邪惡方 - 角色介紹

《瑞草洞》【現已獨家上線】

李鍾碩×文佳煐香港取景 浪漫律政劇展現城市魅力



李鍾碩、文佳煐高顏值CP首度合作的《瑞草洞》，由現役律師擔任編劇憑親身經歷創作出貼近現實的劇本，以輕鬆風格呈現首爾律師社畜日常，非一般律政劇的溫馨設定令人耳目一新，更曾創下7.7%的最高收視紀錄。劇集講述每天通勤至瑞草洞法律街的5位受雇律師之間的喜怒哀樂與成長故事，描繪了每天嘆息著上班、在午休時短暫恢復活力、又拖著疲累步伐回到工作的律師日常，喚起了現代人的諸多同感，以貼近現實職場描寫和細膩的情感刻畫，讓觀眾在追劇的同時感受到深深的共鳴。



劇集在香港機場、柏麗大道、維園、西九文化區、北角等不同地方取景，電影感畫面展現城市多元面貌；從西九文化區海濱長廊的維港夕陽餘暉，到北角英皇道富有舊香港情懷的街景，從藝里坊七彩繽紛的壁畫到維園行人道夜幕下的黃色街燈，每個取景地都為這段醞釀多年的愛情故事增添不少浪漫港式風情。



《瑞草洞》香港取景地點資訊大合集

《濁流之爭》【9月26日獨家上線】

路雲入伍前最後作品 《推奴》名編劇打造正統史劇



《濁流之爭》由《戀慕》路雲、《正年》辛叡恩、《語意錯誤》朴栖含主演，是Disney+ 首部原創古裝作品。劇集講述在貪污盛行的古代朝鮮，一個原本是貴族但淪落為黑幫打手的浪子張是律（路雲 飾）、夢想成為商人的女子崔恩（辛叡恩 飾）以及決心打擊貪腐的朝廷武官鄭天（朴栖含 飾），三人命運交織，努力為自己的人生和理想拼搏。

劇集以朝鮮時代中期為背景，故事舞台設定在京江（現稱漢江）一帶，這裡是朝鮮時代所有錢財物資匯聚的經濟中心，承載著貿易的無限商機，但同時也隱藏著權力腐敗和不受約束的鬥爭。三位主角雖然身世和境遇不同，但都在這個扭曲的亂世中尋找屬於自己的正義之路。路雲將一改過去花美男形象，展現粗獷強悍的全新面貌；辛叡恩從清純少女到強悍女商人的角色轉換令人期待；朴栖含則首度挑戰古裝劇，演出備受期待。







《濁流之爭》由執導電影《光海，成為王的男人》而創下1200萬觀影紀錄的秋昌旼導演執導本劇。《殭屍校園》、《推奴》編劇千成一操刀劇本，他憑《推奴》曾創下34%超高收視率，這次古裝回歸備受矚目，他強調雖然劇中人物為虛構角色，但會真實呈現16世紀朝鮮的時代風貌和文化背景，讓觀眾在欣賞精彩劇情的同時，也能深入了解朝鮮歷史。本劇更受邀於本年度釜山國際電影節進行全球首映。

《殺人者的購物中心》第2季【即將獨家上線】

李棟旭×金慧峻載譽回歸 日本巨星岡田將生強勢加盟



榮獲《紐約時報》評為「2024年全球最佳作品」之一的《殺人者的購物中心》，Disney+ 已宣佈開拍第2季，由原班人馬李棟旭、金慧峻兩叔侄再度聯手對抗神秘組織。全新一季加入日本演員岡田將生、玄理，角色陣容更加強大，延續第1季埋身肉搏、激戰連場的精彩動作場面。

第1季以大學生鄭智安（金慧峻 飾）遭遇一眾技藝超群的殺手襲擊後，於她童年家中尋找藏身之處作為開端，為求生存，鄭智安只好拼命掙扎，情急下開始回憶起叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）於神秘死亡前教予她的寶貴技巧。困惑中走投無路的鄭智安很快就發現了叔叔極力隱瞒的神秘過去以及藏於屋內大量殺人武器，同時了解到這群不顧一切想要進入她房子的人所為何事。在第1季結尾神秘消失的殺手李棟旭終於驚喜現身，與劫中求生的侄女金慧峻重逢合作，共同面對更大的危機和挑戰。



全新第2季除了姪女金慧峻，與李棟旭上演默契十足的叔姪化學反應再度回歸之外，也公開了新加入第2季的演員陣容。有曾於第29屆高崎電影節榮獲最佳新人女演員獎、曾出演韓國人氣作品《柏青哥》的韓裔日本女演員玄理，，這次將飾演「巴比倫」東亞支部傭兵隊長「Q」。第94屆奧斯卡「最佳國際影片」《Drive My Car》中飾演「高槻耕史」一角而備受好評的演員岡田將生，也將加入陣容，飾演「巴比倫」東亞支部傭兵副隊長、「Q」的弟弟「J」。

《賭金》【即將獨家上線】

朴寶英×金聖喆聯手 《原罪犯》編劇新作



《未知的首爾》、《精神病房也迎來清晨》青龍視后朴寶英聯手《地獄公使2》金聖喆主演的《賭金》，由榮獲康城影展評審團大獎的傳奇電影《原罪犯》著名編劇黃祖允創作。劇集講述一個平凡女子在面對生死抉擇時的掙扎與成長，從偏遠小鎮到都市叢林，從無助受害者到堅強求生者的轉變過程，將為觀眾呈現一個既驚險又感人的故事。

一個來自偏遠小鎮的女孩熙珠（朴寶英 飾），因意外獲得走私組織的金條而捲入危險漩渦之中，成為故事核心人物。金聖喆則飾演放貸組織底層成員「張旭」，得知熙珠手裡掌握走私金條後，主動接近她，危險氣息滿滿。李賢旭飾演副機長、同時也是熙珠戀人的「李道慶」，他究竟是真心愛熙珠，還是將她利用？ 這條模糊的感情線將成為觀眾討論焦點。



除此之外還有金熙元、文晶熙和李光洙的傾力加盟，三人分別飾刑警「金鎮萬」、熙珠母親「呂善玉」以及掌管酒店賭場「賭金」下屬組織、幫派「金成部」成員「朴理事」，為劇情增添色彩。



本劇由《秘密任務》、《屍殺帝國》、《調查班長1958》導演金成勳掌鏡，搭配曾打造《原罪犯》、《殺人者的記憶法》、《光海：成為王的男人》、《老男孩》的金獎編劇黃祖允，強強聯手保證劇情厚度與視覺震撼，勢必為觀眾帶來一部兼具藝術性和娛樂性的犯罪驚慄佳作。

# 以上劇集播出日期，以Disney+ 最終播出時間為準

