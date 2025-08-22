《暴風圈》雲集國際級巨星！Disney+首爾主創對談活動造勢

韓國女神全智賢首度出演Disney+ 原創韓劇鉅作，將聯手姜棟元、John Cho趙約翰等一線演員組成國際級巨星陣容，帶來將於9月10日Disney+ 獨家上線的年度諜戰愛情韓劇—《暴風圈》。劇集未播先轟動，甫公佈上線消息已即震撼網絡，被譽為 2025 年全球最受期待的韓劇！故事聚焦前外交官徐聞柱(全智賢 飾)在追查總統候選人遇刺案時，與僱傭兵白山湖(姜棟元 飾)相遇，共同捲入直搗白宮的國際陰謀，在驚心動魄的危機之中，一段刻骨銘心的亂世愛情故事即將展開。

Disney+首爾主創對談活動造勢

Disney+ 於 8 月 20 日在首爾龍山星聚匯影城舉辦主創對談活動，為《暴風圈》首播造勢，特別邀請到編劇丁瑞慶、導演金熙元與許明行、美術設計金丙翰、視效總監洪正浩，以及華特迪士尼公司亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行女士出席。蔡志行女士在會上分享提及Disney+ 近期多部原創影集都獲超前成功，在韓國與亞太地區空降熱播話題排行榜，《暴風圈》有望延續這道強勁氣勢，並強調：「這部作品以緊湊的故事為核心，結合世界級卡士與頂尖製作團隊，不僅細節獨到，更觸及權力、野心、真相與信任等觀眾能共鳴的主題。」



編劇丁瑞慶：打造強勢女性主導的愛情故事

編劇丁瑞慶透露，劇集靈感源自金熙元導演希望描繪「由強大女性主導的愛情故事」，並直言：「我想寫出一個能讓很多人有共鳴的故事，在主創團隊一次次的討論後，這個故事也逐漸成形。」她表示相當期待《暴風圈》能找到韓國與國際文化之間的平衡點，透露：「不僅在韓國，更能在全世界觀眾之間產生共鳴，讓它既能是宏大磅礡的敘事，同時也能觸動個人的情感。」丁瑞慶也期望這是一部兼具張力與情感厚度的作品，能將懸疑魅力與普世情感完美融合。

導演金熙元強調故事真實感

導演金熙元則強調故事的真實感：「這部作品融合了諜戰、愛情與動作元素，故事本身也由非常緊密完整的架構支撐，讓所有事件能自然地被往下推動。在創作過程中，我們始終專注於維持故事的真實性，期望觀眾能覺得這是一個現實世界中真的有可能發生的故事。」負責動作場面的導演許明行也補充：「最重要的，就是在真實與風格之間取得平衡。白山湖的動作設計，源自他在無數任務中磨練出的生存技巧，我們希望能捕捉到這個角色完全掌握戰鬥之道的身影，進一步提升觀眾對這部結合動作與愛情的諜戰劇的期待，使其在提供視覺震撼的同時，也兼具敘事深度。」



頂尖製作團隊展現十足信心

製作團隊對於劇集的完成度亦展現十足的信心，由曾操刀《血謎拼圖》、《毒梟聖徒》、《白頭山：火山浩劫》的金丙翰擔任美術設計，並由《與神同行》、《上流寄生族》、《祖宗膠戰外星人》的洪正浩領軍視覺特效，《暴風圈》不僅將全面提升故事的情感張力與敘事規模，更突破韓劇在影視產業中的高度，展現全新的可能性。

美術與視效團隊分享創作挑戰

美術設計金丙翰談及如何將磅礡的故事規模轉化為視覺語言，並打造兼具真實感與電影美學的畫面設計。「這次拍攝有許大規模的動態場景，讓拍攝過程既新鮮又充滿成就感。這部作品橫跨 13 個國家、約 200 個獨立場景，是我職業生涯中最具挑戰與雄心的美術設計製作。」視效總監洪正浩則分享團隊如何以真實感為基礎，打造令人信服的視覺特效：「過去看到丁瑞慶編劇與金熙元導演的作品，就深感佩服他們對於細節的把控，也一直期盼能與他們合作。在《暴風圈》中，我首先確立了整體的色調、氛圍與季節感，這些元素也成為了我們視覺主題方向的重要基礎。」

導演寄語全球觀眾

面對全球觀眾對本劇的高度期待，導演金熙元表示：「《暴風圈》融合了多元作品元素，透過徐聞柱與白山湖之間不斷交織的情感張力、渴望、與啟發，我希望觀眾能從頭到尾用心感受並理解這段扣人心弦的愛情敘事。」



9月10日Disney+獨家上線

全新諜戰愛情韓劇《暴風圈》憑藉國際級演員陣容、黃金製作班底與龐大敘事規模，被外界視為 2025 年最受矚目的全球話題劇之一。劇集將於9月10日於Disney+ 獨家上線，一口氣首播３集，之後每週更新兩集，兩集大結局將於10月1日上線，橫跨國際的諜戰風暴即將來襲，不容錯過！

