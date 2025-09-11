《暴君的廚師》潤娥出演《劉QUIZ》感嘆：「30多歲了，只顧著工作，從未休息過」

在10日晚播出的 tvN 綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，公開了少女時代成員兼《暴君的廚師》主演潤娥的訪談，她藉此回顧了自己多事的30歲歲月。

潤娥吐露心聲說：「其實30多歲真的有很多回憶，從來沒有休息過。工作接著工作，腦子裡一直只有工作，一直往前衝。」

她接著回想起那段不曾停下的時光，表示：「我意識到我需要時間反思自己，而不是只專注於我所追尋的東西。」



她還說：「一開始有了休息時間的時候，甚至會有種『怎麼能這樣休息呢』的強迫感。」讓觀眾們看了相當心疼，面對她的努力不懈也感到非常欽佩。

潤娥還談到少女時代成員時表示：「十幾歲的時候，因為一直和成員們在一起，所以總是開玩笑、聊些有趣的話題。」她接著說：「但現在到了三十多歲，大家都有各自的行程，所以成員們聚在一起時，自然而然就會聊到工作的事情。」



潤娥說：「現在不管去哪個現場，大家都會叫我們『前輩』、『老師』之類的。剛開始聽到的時候，感覺有點奇怪。」她笑著補充：「但也覺得自己真的已經累積了不少資歷。」

劉在錫表示：「以後希望少女時代能一起來上這個節目。」劉在錫和曹世鎬也說：「不知道我們到時候還能不能在這裡，要好好撐下去才行。」為彼此加油打氣。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞