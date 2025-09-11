Disney+ 快闪优惠！7个月价钱即可睇足一年！睇尽全智贤、玄彬、池昌旭、马东石顶级阵容韩剧

Disney+ 推出 「快闪优惠」只需7个月价钱*即可睇足一年！即以「快闪优惠价」HK$678（目前每年HK$990）订閲Disney+ 高级年费方案，即可全年睇尽 Disney+ 现正热播及即将上线多部韩剧巨作！

2025 / 2026 Disney+ 必追韩剧介绍：

《暴风圈》【现已独家上线】

全智贤、姜栋元男女神主演谍战爱情剧 年度顶级阵容必睇韩剧



韩国顶级女神全智贤时隔多年重磅回归小萤幕，联手实力派男神姜栋元与《星空奇遇记》(Star Trek)荷里活演员John Cho赵约翰，打造年度最受瞩目的谍战爱情韩剧。这部由《泪之女王》导演金熙元与《分手的决心》编剧丁瑞庆共同操刀的作品，已於9月10日在Disney+ 独家上线，首播即引发全球追剧热潮。



剧集以一宗震撼全国的总统候选人遇袭案为引子，全智贤饰演的前王牌外交官徐闻柱，在追查真相的过程中意外打开了足以改写国家命运的「潘朵拉盒子」。当一个个国际阴谋浮出水面时，姜栋元饰演的神秘雇佣兵白山湖成为她的守护者，而John Cho赵约翰饰演的美国助理国务卿Anderson Miller则以政治手段左右国际大局，共同面对威胁著整个朝鲜半岛安全的巨大危机。演出阵容更汇聚了《苦尽柑来遇见你》朴解浚、《泪之女王》李美淑等实力派演员。



这部横跨13个国家、约200个独立场景拍摄的大制作，以紧凑的故事为核心，结合世界级卡士与顶尖制作团队，不仅细节独到，更触及权力、野心、真相与信任等观众能共鸣的主题。从徐闻柱与白山湖之间不断交织的情感张力、渴望与启发，到直捣美国白宫最高层的国际阴谋，这场横跨国际的谍战风暴即将来袭，不容错过。

《暴风圈》幕后创作团队，编剧丁瑞庆首度对谈曝光

《韩国制造》【2025年下半年独家上线】

玄彬×郑雨盛双男神首度合作拍剧 1970年代权力对决



韩国顶级男神玄彬、郑雨盛主演的《韩国制造》，同时有元志安、徐恩秀、曹如晶、郑星一等强大演员阵容参演。剧集以韩国动荡不安的70年代为背景，讲述对财富与权力雄心勃勃白冀兑（玄彬 饰）与对他虎视眈眈的坚毅检察官张健荣（郑雨盛 饰）之间的正邪对决。两人冲突不断，赫然发现被卷入了一场决定时代的事件，并可能永远改变他们的未来。





由《寒流黑金》《南山的部长们》《哈尔滨》禹民镐导演首次执导剧集作品，以强烈的剧情张力和壮阔的视觉呈现韩国近现代史中的重大事件。两位韩国顶级男神的首度合作拍剧展开连场充满戏剧张力的对决，加上禹民镐导演的电影级制作水准，让这部Disney+ 重点推荐作品备受期待。

《操控游戏》【2025年下半年独家上线】

池昌旭复仇归来 都敬秀首挑反派角色



《恶中之恶》《江南B-Side》池昌旭主演的动作犯罪复仇剧《操控游戏》，由EXO成员都敬秀（D.O.）、《Running Man》李光洙参演。剧集由《模范的士》编剧吴尚浩执笔，讲述平凡但善良上进的男人泰中（池昌旭 饰），一日被卷入严重罪案并含冤入狱，当他发现一一切都是约翰（都敬秀 饰）策划的之后，决定不惜一切向对方展开报复的故事。

都敬秀首次挑战反派角色，颠覆过往形象，将展现观众前所未见的冷酷无情面貌，这个天才操纵者和设计师角色，伪造证据、操纵他人生活，是剧中真正的幕后黑手。李光洙则饰演掌握事件关键线索的重要人物白道京，为剧情增添紧张感。



这部改编自池昌旭曾主演电影《虚拟城市》的作品，以350亿韩元的大制作规模，呈现真实与虚假界限的深刻探讨，势必为观众带来紧张刺激的观剧体验。

《十二使者》【现已独家上线】

马东石领军对抗千年邪灵朴炯植 东方元素超级英雄拯救世界



曾参与演出Marvel《永恒族》的反差萌大叔马东石携手《宝物岛》人气男神朴炯植、《死期将至》徐仁国，打造韩版超级英雄动作剧《十二使者》。以东方十二生肖为灵感，讲述各代表十二生肖的12位「天使」，以人的形态生活在现代首尔，在保护人类免受恶灵侵害时，与试图唤醒封印力量的邪恶势力展开惊心动魄的战斗。开播首日全国平均收视率就达8.1%（尼尔森数据），一举拿下同时段收视冠军，更登上Disney+ 韩国Top 10第一名！

马东石不仅展现压倒性的力量，更亲自参与设计角色动作，包括老虎前肢般的拳击动作、标志性步伐与服装细节，让角色既真实又震撼。朴炯植首度挑战奸角，饰演被封印数千年的恶魔吴鬼，是剧中的大反派，颠覆以往暖男形象。因为角色象徵动物是乌鸦，他还认真研究乌鸦习性。

徐仁国饰演「猴子天使」，为了展现攀岩走壁的矫健身手，还特别拜师跑酷团队，设计出专属猴子天使的灵活动作。剧集更有因《八尺门的辩护人》爆红的台湾演员雷嘉汭参演，饰演「蛇天使」铃儿，角色设定是拥有治愈能力但无法说话，所以要完全用眼神来传达情感，相当考演技。





《十二使者》从拳拳到肉的实感格斗，到华丽流畅的超能力展现，团队合作、奇幻设定、角色魅力全方位结合，成为继《驱魔面馆》、《Moving 超异能族》后的新一代英雄剧代表。

《十二使者》正义方 - 十二生肖天使阵营 vs 邪恶方 - 角色介绍

《瑞草洞》【现已独家上线】

李钟硕×文佳煐香港取景 浪漫律政剧展现城市魅力



李钟硕、文佳煐高颜值CP首度合作的《瑞草洞》，由现役律师担任编剧凭亲身经历创作出贴近现实的剧本，以轻松风格呈现首尔律师社畜日常，非一般律政剧的温馨设定令人耳目一新，更曾创下7.7%的最高收视纪录。剧集讲述每天通勤至瑞草洞法律街的5位受雇律师之间的喜怒哀乐与成长故事，描绘了每天叹息著上班、在午休时短暂恢复活力、又拖著疲累步伐回到工作的律师日常，唤起了现代人的诸多同感，以贴近现实职场描写和细腻的情感刻画，让观众在追剧的同时感受到深深的共鸣。



剧集在香港机场、柏丽大道、维园、西九文化区、北角等不同地方取景，电影感画面展现城市多元面貌；从西九文化区海滨长廊的维港夕阳余晖，到北角英皇道富有旧香港情怀的街景，从艺里坊七彩缤纷的壁画到维园行人道夜幕下的黄色街灯，每个取景地都为这段酝酿多年的爱情故事增添不少浪漫港式风情。



《瑞草洞》香港取景地点资讯大合集

《浊流之争》【9月26日独家上线】

路云入伍前最后作品 《推奴》名编剧打造正统史剧



《浊流之争》由《恋慕》路云、《正年》辛睿恩、《语意错误》朴栖含主演，是Disney+ 首部原创古装作品。剧集讲述在贪污盛行的古代朝鲜，一个原本是贵族但沦落为黑帮打手的浪子张是律（路云 饰）、梦想成为商人的女子崔恩（辛睿恩 饰）以及决心打击贪腐的朝廷武官郑天（朴栖含 饰），三人命运交织，努力为自己的人生和理想拼搏。

剧集以朝鲜时代中期为背景，故事舞台设定在京江（现称汉江）一带，这里是朝鲜时代所有钱财物资汇聚的经济中心，承载著贸易的无限商机，但同时也隐藏著权力腐败和不受约束的斗争。三位主角虽然身世和境遇不同，但都在这个扭曲的乱世中寻找属於自己的正义之路。路云将一改过去花美男形象，展现粗犷强悍的全新面貌；辛睿恩从清纯少女到强悍女商人的角色转换令人期待；朴栖含则首度挑战古装剧，演出备受期待。







《浊流之争》由执导电影《光海，成为王的男人》而创下1200万观影纪录的秋昌旼导演执导本剧。《僵尸校园》、《推奴》编剧千成一操刀剧本，他凭《推奴》曾创下34%超高收视率，这次古装回归备受瞩目，他强调虽然剧中人物为虚构角色，但会真实呈现16世纪朝鲜的时代风貌和文化背景，让观众在欣赏精彩剧情的同时，也能深入了解朝鲜历史。本剧更受邀於本年度釜山国际电影节进行全球首映。

《杀人者的购物中心》第2季【即将独家上线】

李栋旭×金慧峻载誉回归 日本巨星冈田将生强势加盟



荣获《纽约时报》评为「2024年全球最佳作品」之一的《杀人者的购物中心》，Disney+ 已宣布开拍第2季，由原班人马李栋旭、金慧峻两叔侄再度联手对抗神秘组织。全新一季加入日本演员冈田将生、玄理，角色阵容更加强大，延续第1季埋身肉搏、激战连场的精彩动作场面。

第1季以大学生郑智安（金慧峻 饰）遭遇一众技艺超群的杀手袭击后，於她童年家中寻找藏身之处作为开端，为求生存，郑智安只好拼命挣扎，情急下开始回忆起叔叔郑进湾（李栋旭 饰）於神秘死亡前教予她的宝贵技巧。困惑中走投无路的郑智安很快就发现了叔叔极力隐瞒的神秘过去以及藏於屋内大量杀人武器，同时了解到这群不顾一切想要进入她房子的人所为何事。在第1季结尾神秘消失的杀手李栋旭终於惊喜现身，与劫中求生的侄女金慧峻重逢合作，共同面对更大的危机和挑战。



全新第2季除了侄女金慧峻，与李栋旭上演默契十足的叔侄化学反应再度回归之外，也公开了新加入第2季的演员阵容。有曾於第29届高崎电影节荣获最佳新人女演员奖、曾出演韩国人气作品《柏青哥》的韩裔日本女演员玄理，，这次将饰演「巴比伦」东亚支部佣兵队长「Q」。第94届奥斯卡「最佳国际影片」《Drive My Car》中饰演「高槻耕史」一角而备受好评的演员冈田将生，也将加入阵容，饰演「巴比伦」东亚支部佣兵副队长、「Q」的弟弟「J」。

《赌金》【即将独家上线】

朴宝英×金圣喆联手 《原罪犯》编剧新作



《未知的首尔》、《精神病房也迎来清晨》青龙视后朴宝英联手《地狱公使2》金圣喆主演的《赌金》，由荣获康城影展评审团大奖的传奇电影《原罪犯》著名编剧黄祖允创作。剧集讲述一个平凡女子在面对生死抉择时的挣扎与成长，从偏远小镇到都市丛林，从无助受害者到坚强求生者的转变过程，将为观众呈现一个既惊险又感人的故事。

一个来自偏远小镇的女孩熙珠（朴宝英 饰），因意外获得走私组织的金条而卷入危险漩涡之中，成为故事核心人物。金圣喆则饰演放贷组织底层成员「张旭」，得知熙珠手里掌握走私金条后，主动接近她，危险气息满满。李贤旭饰演副机长、同时也是熙珠恋人的「李道庆」，他究竟是真心爱熙珠，还是将她利用？ 这条模糊的感情线将成为观众讨论焦点。



除此之外还有金熙元、文晶熙和李光洙的倾力加盟，三人分别饰刑警「金镇万」、熙珠母亲「吕善玉」以及掌管酒店赌场「赌金」下属组织、帮派「金成部」成员「朴理事」，为剧情增添色彩。



本剧由《秘密任务》、《尸杀帝国》、《调查班长1958》导演金成勋掌镜，搭配曾打造《原罪犯》、《杀人者的记忆法》、《光海：成为王的男人》、《老男孩》的金奖编剧黄祖允，强强联手保证剧情厚度与视觉震撼，势必为观众带来一部兼具艺术性和娱乐性的犯罪惊栗佳作。

