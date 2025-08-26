《十二使者》正義方 - 十二生肖天使陣營 vs 邪惡方 - 反派陣營角色登場

哇～《十二使者》果然沒讓大家失望！首播就拿下8.1%的超高收視率，直接成為周末韓劇收視冠軍！馬東石這次不只主演還身兼監製和編劇，帶領徐仁國等生肖天使對抗邪惡朴炯植，這個設定光聞就覺得很刺激呢～

正邪雙方角色大解析～誰是你的本命？

首兩集劇情超緊張！以惡靈朴炯植為首的邪惡團伙相隔數千年再次展開滅世計劃，開始追捕攻擊生肖天使，誓要消滅人類世界最後一道防線。來看看正邪雙方的主要角色吧：

正義方 - 十二生肖天使陣營

「虎天使」泰山 (馬東石 飾)

十二生肖天使的領軍人物！經常穿著虎紋裝扮象徵十二生肖之首老虎，外表強悍但內心細膩，格鬥技術滿分卻飽受精神壓力而要長期服用抗憂鬱藥物。現在靠營運高利貸公司「天使資本集團」與中醫店「泰山東方醫學診所」維生，其他生肖天使都跟隨他生活，只有「龍天使」與他們保持距離。



「龍天使」米爾 (李主儐 飾)

象徵「龍」的十二生肖天使，能喚起強風作出攻擊！在歷史博物館任職組長的她，刻意與其他生肖天使保持距離。惡靈昊鬼解開封印之後，成為邪惡力量首個追擊的對象，背後似乎隱藏著關鍵原因...



「猴天使」元勝 (徐仁國 飾)

象徵「猴」的十二生肖天使，身手敏捷、機智聰明、性格跳脫！在「虎天使」為首的高利貸公司「天使資本集團」工作。



「馬天使」馬淑 (安芝惠 飾)

象徵「馬」的十二生肖天使，速度與行動力十足，但有時過於衝動。同樣在「天使資本集團」工作。



「狗天使」姜智 (康美那 飾)

象徵「狗」的十二生肖天使，對朋友與人類絕對忠誠，個性溫暖。也在「天使資本集團」工作。



「鼠天使」鼠石 (成愉頻 飾)

象徵「鼠」的十二生肖天使，判斷力快速且準確，為生肖天使作戰時的大腦！同樣在「天使資本集團」工作。



「蛇天使」鈴兒 (雷嘉汭 飾)

象徵「蛇」的十二生肖天使，沉默寡言，承傳古代醫術，擁有超卓治病能力。現為「泰山東方醫學診所」醫師。



「豬天使」多尼 (高圭必 飾)

象徵「豬」的十二生肖天使，以食為先，討厭運動XD 與「蛇天使」一同在中醫店「泰山東方醫學診所」工作。



「天使管理者」馬洛 (成東鎰 飾)

被上帝選中的人類，擔任「十二生肖天使管理者」，與生肖天使一樣擁有超長壽命！現為刑警，與「龍天使」米爾親近。



為什麼12天使缺少「牛、兔、羊、雞」？

在《十二使者》的設定中，原本確實有完整的十二生肖天使守護人間，但在數千年前與邪惡勢力的慘烈戰鬥中，牛、兔、羊、雞四位天使為了保護人類而英勇犧牲。這段悲壯的過去成為泰山心中最深的傷痛，他將這些犧牲的同伴深深埋藏在心底，也因此對人類產生了不信任感。現在存活的8位天使（虎、鼠、龍、蛇、馬、猴、雞、豬）延續著守護人間的使命，但同時也承載著失去摯友的沉重回憶。這個設定不僅解釋了為什麼天使數量不足12位，更為主角泰山的性格轉變和內心掙扎提供了深刻的背景故事。

邪惡方 - 反派陣營

「烏鴉惡靈」昊鬼 (朴炯植 飾)

擁有血紅雙眼，象徵「烏鴉」的惡靈，與生肖天使們為宿敵！被生肖天使們封印數千年之後由祭司解封，一眾失去能力以人類身分生活的天使，對比之下無法與擁有邪惡力量的他匹敵。昊鬼似乎與「龍天使」能夠相互感應...這個設定好有戲啊！



「邪惡祭司」薩旻 (金燦亨 飾)

追隨邪惡力量，冒死以血成功解除惡靈「昊鬼」數千年封印，靠其找尋「海太」死後留下的三顆魂石，渴望以魂石力量得以永生。



連場埋身打鬥與奪目特效讓人看到欲罷不能！

《十二使者》除了有堅實的奇幻故事設定之外，首兩集的連場埋身打鬥與特技效果都令人目不暇給！無論是「虎天使」馬東石的單人匹「虎」橫掃各大黑幫組織收回貸款，還是其他生肖天使聯手上陣，以至第二集尾段惡靈團伙與生肖天使們激戰，都令人血脈賁張超刺激！

祭司以血解封「昊鬼」一幕的精美特效呈現出陰森可怕氣氛，加上「昊鬼」展翅飛翔的懾人效果，完美展現劇集的奇幻魅力。隨著第二集尾段失去能力的生肖天使遭受邪惡力量伏擊接近敗北，緊湊劇情將迎來第一波高潮！

追劇資訊不能錯過！

《十二使者》首兩集現已於Disney+獨家上線，逢周六日晚上9:30更新新集數！

