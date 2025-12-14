池昌旭爆笑認證「迪士尼之子」稱號，連三部Disney+作品他親自回應：身為被雇用者，我心懷感激

剛完結的 Disney+ 原創韓劇《操控遊戲》男主角池昌旭談到了「迪士尼之子」這個稱號，分享了一些他的真實心情。

本週池昌旭在首爾市鍾路區三清洞某間咖啡廳，接受採訪時，提到了與迪士尼的連續合作。池昌旭繼《惡中之惡》、《江南B-Side》之後，又出演了《操控遊戲》，以及韓日合作《Merry Berry Love》等，連續參演 Disney+ 作品，因而獲得了「迪士尼之子」這個稱號。





對此，池昌旭就「迪士尼之子」這個稱號表示：「真的非常感謝。」以此開啟了話題。

接著池昌旭說道：「其實，演員的工作離不開別人的投資或節目安排。我非常感謝迪士尼願意聘用我。某種程度上，這是讓我感到高興的事，它讓我能夠以演員的身份持續工作。身為被雇用者，我心懷感激。」引發現場笑聲。





剛完結的《操控遊戲》是一部犯罪動作劇，講述一直過著平凡生活的男人朴台仲（池昌旭 飾）某一天被捲入惡劣的犯罪案件中，他因此被關進監獄；當他得知這一切都是安耀翰（都敬秀 飾）策劃的之後，對他展開了精彩的報復行動。





▼《操控遊戲》｜問答環節 (上)：



▼《操控遊戲》｜問答環節 (下)：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞