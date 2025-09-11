UP10TION合體直播慶10周年！李鎮赫也在！感性發文：10年來很幸福，有像家人的成員
UP10TION合體直播慶10周年！李鎮赫也在！感性發文：10年來很幸福，有像家人的成員

（封面圖源：李鎮赫IG@ljh_babysun）

2015年出道UP10TION，部分成員於昨日9月10日出道紀念日團聚，慶祝出道10周年，連多年沒一起活動的李鎮赫也參與，感動了無數HONEY10。

9月10日凌晨時分一到，成員坤（盧秀一）、高潔、碧土、善燏、歡喜與曉悟（李東烈）IG都發限時動態，以舊照慶祝出道10周年並感謝HONEY10陪伴。其中歡喜長文寫道：「不知不覺已經10周年了！真心感謝10年來一直陪伴UP10TION的HONEY10，我們UP10TION和HONEY10在一起的所有瞬間真的非常幸福，非常感謝大家。10年來製造了許多無法用言語表達的珍貴幸福回憶。HONEY10還有UP10TION，真的很愛你們。真的很想念我們HONEY10。」
（圖源：坤IG@n_few_days截圖）（圖源：高潔IG@loeygok截圖）（圖源：碧土IG@koi_bitto截圖）（圖源：善燏IG@yyyeinn截圖）（圖源：歡喜IG@5x6_hwani截圖）（圖源：曉悟IG@2dong10_0截圖）

成員們還預告晚間9時會在UP10TION官方IG直播，許多HONEY10就等待那一刻來臨，更驚喜的是，2019年就不參與團體活動的李鎮赫，事前也用一張舊照預告會參與十周年團聚直播！

曉悟、坤、高潔、善燏、碧土與李鎮赫出席直播，直播了長達1小時18分，坤表示是善燏主導此次計畫，接著眾人以事先準備好的舊照片回顧這些年點點滴滴，也和HONEY10聊天互動。歡喜沒能出席但收看了直播也打了電話連線。最感動的是，李鎮赫開場和成員們再次以UP10TION手勢打招呼，結尾也和成員們做了練習生時期就會做的Cross打氣動作。
（圖源：UP10TION官方IG@u10t_official截圖）

▼完整直播



李鎮赫事後發文：「10年來一直都很幸福。有像家人一樣的成員們，也有像戀人般的粉絲們一直關注我，還有作為同事給予很多力量的工作人員們。感謝陪伴我們這麼長時間的所有人，今後也請多多關照。雖然我們各自走在不同的道路上努力著，但不會忘記我們的初心。感謝大家祝福我們10週年！」李鎮赫貼文標記了所有UP10TION現任七名成員包括未出席的歡喜和奎真（韓奎真，2023改名韓潭宇（한담우音譯）），甚至還有和他一樣已退團的金佑錫（曾譯金宇碩）！

UP10TION 2015年出道時其實有十名成員，2019年李鎮赫和金佑錫參賽《PRODUCE X 101》後便再也沒回歸團體，鎮琥則是2020年因健康因素暫停活動後便沒回歸，UP10TION便以坤、高潔、碧土、善燏、奎真、歡喜、曉悟七人體制活動到了2022年。2023年公司TOP MEDIA公告七成員有五成員不續約，但團體仍維持七人不解散，才默認UP10TION現任成員是七人。不過至今TOP MEDIA官網上，UP10TION成員名單裡仍有李鎮赫和金佑錫，僅鎮琥完全消失。‎今年3月坤結婚時，UP10TION部分成員便已聚過，李鎮赫擔任司儀。4月李鎮赫還和成員們，及TOP MEDIA時期的師兄TEEN TOP部分成員聚會。

（圖源：TOP MEDIA官網截圖）坤結婚時部分UP10TION成員合體（圖源：李鎮赫IG@ljh_babysun截圖）

此次UP10TION直播歡慶十周年，X上HONEY10除了分享重見他們團聚的感動之外，也表達支持UP10TION 10年的感想、會繼續替每個成員應援，貼文裡亦是各種回憶。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

