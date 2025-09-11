UP10TION合體直播慶10周年！李鎮赫也在！感性發文：10年來很幸福，有像家人的成員

2015年出道UP10TION，部分成員於昨日9月10日出道紀念日團聚，慶祝出道10周年，連多年沒一起活動的李鎮赫也參與，感動了無數HONEY10。

9月10日凌晨時分一到，成員坤（盧秀一）、高潔、碧土、善燏、歡喜與曉悟（李東烈）IG都發限時動態，以舊照慶祝出道10周年並感謝HONEY10陪伴。其中歡喜長文寫道：「不知不覺已經10周年了！真心感謝10年來一直陪伴UP10TION的HONEY10，我們UP10TION和HONEY10在一起的所有瞬間真的非常幸福，非常感謝大家。10年來製造了許多無法用言語表達的珍貴幸福回憶。HONEY10還有UP10TION，真的很愛你們。真的很想念我們HONEY10。」



成員們還預告晚間9時會在UP10TION官方IG直播，許多HONEY10就等待那一刻來臨，更驚喜的是，2019年就不參與團體活動的李鎮赫，事前也用一張舊照預告會參與十周年團聚直播！



曉悟、坤、高潔、善燏、碧土與李鎮赫出席直播，直播了長達1小時18分，坤表示是善燏主導此次計畫，接著眾人以事先準備好的舊照片回顧這些年點點滴滴，也和HONEY10聊天互動。歡喜沒能出席但收看了直播也打了電話連線。最感動的是，李鎮赫開場和成員們再次以UP10TION手勢打招呼，結尾也和成員們做了練習生時期就會做的Cross打氣動作。



▼完整直播



李鎮赫事後發文：「10年來一直都很幸福。有像家人一樣的成員們，也有像戀人般的粉絲們一直關注我，還有作為同事給予很多力量的工作人員們。感謝陪伴我們這麼長時間的所有人，今後也請多多關照。雖然我們各自走在不同的道路上努力著，但不會忘記我們的初心。感謝大家祝福我們10週年！」李鎮赫貼文標記了所有UP10TION現任七名成員包括未出席的歡喜和奎真（韓奎真，2023改名韓潭宇（한담우音譯）），甚至還有和他一樣已退團的金佑錫（曾譯金宇碩）！



UP10TION 2015年出道時其實有十名成員，2019年李鎮赫和金佑錫參賽《PRODUCE X 101》後便再也沒回歸團體，鎮琥則是2020年因健康因素暫停活動後便沒回歸，UP10TION便以坤、高潔、碧土、善燏、奎真、歡喜、曉悟七人體制活動到了2022年。2023年公司TOP MEDIA公告七成員有五成員不續約，但團體仍維持七人不解散，才默認UP10TION現任成員是七人。不過至今TOP MEDIA官網上，UP10TION成員名單裡仍有李鎮赫和金佑錫，僅鎮琥完全消失。‎今年3月坤結婚時，UP10TION部分成員便已聚過，李鎮赫擔任司儀。4月李鎮赫還和成員們，及TOP MEDIA時期的師兄TEEN TOP部分成員聚會。

此次UP10TION直播歡慶十周年，X上HONEY10除了分享重見他們團聚的感動之外，也表達支持UP10TION 10年的感想、會繼續替每個成員應援，貼文裡亦是各種回憶。



움직이는 업텐션이라니

내가 이거 보려고 오늘 일정 다 뺐는데 잘한거 같다ㅠㅠ pic.twitter.com/HY65DrGjKA — 비토바보누나 (@Bitto_babonoona) September 10, 2025

업텐션의 10주년을 진심으로 축하해.ᐟ.ᐟ.ᐟ #브이태양 10명때도 9명때도 8명때도 7명때도 그리고 이진혁 솔로활동도 그리고 전부는 아니지만 멤버들의 솔로활동도 응원하면서 진짜 너무 긴 시간을 함께 해왔어 10년이라는 진짜 긴 시간동안 좋은일도 안좋은일도 진짜 많은 일들이 있었지 근데 오늘은… pic.twitter.com/6ItOhC4TeB — !み! (@_tynxhblg_) September 10, 2025

업텐션 10주년 축하해ㅜㅠㅜㅜㅠㅜㅠㅜ 추억이 많다 이렇게 다들 모여서 얼굴 보여주고 목소리 들려줘서 너무 고마워ㅜㅠㅜ 다들 각자의 자리에서 열심히 하는 게 보기 좋아 앞으로도 화이팅! 고생많았어ㅠ 업텐션 의리미쳤다 #UP10TION #UP10TION_10th_Anniversary#업텐션_데뷔10주년축하해 pic.twitter.com/SvBe3pBvBE — 럽멜리+ (@Luv_melly_plus) September 10, 2025

