Super Junior神童《認識的哥哥》三度被戳中傷口：《大逃脫：The Story》被裁掉

Super Junior神童身為經典益智實境節目《大逃脫》班底，在今年《大逃脫》睽違4年推出全新一季《大逃脫：The Story》之時，卻不見蹤影，他兩度在《認識的哥哥》被戳中傷口。

《大逃脫：The Story》尚未播出前，崔丹尼爾2月作客《認識的哥哥》透露自己是忠實粉絲、很期待新一季，還比向神童說他有很多精彩表現。神童都沒說什麼，倒是《大逃脫》班底、新一季也還在的姜鎬童先開口對神童說：「都怪你說不做了！」



忠實粉絲崔丹尼爾表示很訝異，不斷問神童為什麼不演出了，還有些不平的樣子踢了踢腳。其他人你一言我一語說是神童是因為行程對不上，神童本人走向崔丹尼爾，無奈解釋：「我看新聞才知道的，我是被裁掉的！」李尚敏突然一句：「鄭鍾延（鄭中淵）PD有冷血的一面。」才打破尷尬局面變搞笑，因為新一季根本不是鄭鍾延PD所製作，但也間接解釋或許是PD不同，導致班底人選有所改變。



《大逃脫：The Story》除了神童和鄭鍾延PD，金鍾旼和P.O也不在名單內，取而代之的是高庚杓、EXO伯賢和呂珍九。就神童在《認哥》的說法，節目替換成員並沒有事先告知，這引發了更多忠實觀眾不滿，節目實際播出後的反響也褒貶不一，有人認為成員間少了化學反應，但也有人認為如此一來能更專注於解謎情節。實際效益來看，韓國串流平台TVING倒因節目增加了更多訂閱人數。新的李宇亨PD在前期宣傳時，其實也曾說過《大逃脫：The Story》比起續集更應該說是「番外」。



而近兩集《認識的哥哥》，神童的傷口意外一次次又被揭開！科學類型YouTuber軌道軌道本來在講自己參加過的益智生存節目《魔鬼的計謀》，表示喜歡合作也喜歡解謎，所以近日在頻道也開了《大逃脫：The Story》評論單元。徐章焄聽了馬上說：「現在《大逃脫》是很好……但不要在小童面前說這個話題。」



希澈搞笑緩頰：「神童正在策畫《大逃舞》的新節目，因為被《大逃脫》裁掉了。」眾人這才懂徐章焄的意思，軌道只能歉疚地說：「抱歉……小童也……做得很好。」神童大方回應：「我最近也看得很開心。」



而Lovelyz美珠和摯友Kara齡智作客的最新一集，被問最想取代《認哥》班底演出什麼節目，美珠毫不猶豫回答《大逃脫》，神童馬上露出苦澀表情，姜鎬童對神童再開口：「是你的行程不行！」徐章焄和希澈反倒幫神童說話：「神童說時間很多！」「一直等待《大逃出》！」最後是李壽根開玩笑神童太想念了，跑去弘大自己玩密室逃脫才笑著結束話題。



其實神童出道以來不止《大逃脫：The Story》被換角，‎神童作客最新一集《Radio Star》時，甚至說自己主持過《Radio Star》也是突然被換掉。話題一樣以幽默收場，不過許多觀眾仍為神童抱不平。



