Super Junior神童屢遭「無通知下車」，吐露失落心境：「每次換角都沒人告訴我」

Super Junior成員神童近日做客《Radio Star》時透露，之前在《大逃脫》和《Radio Star》都曾遭遇節目組無通知換角，看到新聞才得知自己已下車，難掩遺憾與失落之情。

9月3日播出的MBC綜藝節目《黃金漁場 Radio Star》請來徐章焄（徐章勳）、申基露、神童、羅善旭（音）等人擔任嘉賓。 節目中，MC金九拉提到神童作為密室逃脫綜藝《大逃脫》的元祖成員，卻未能一路參與到最新系列《大逃脫：The Story》，神童無奈地表示：「不管是《Radio Star》還是《大逃脫》，每次我被換掉時，都沒有人事先告訴我。 」



事實上，神童早前就透露，自己是透過新聞才知道《大逃脫》系列在2021年的第四季之後，時隔4年製作了第五季《大逃脫：The Story》的製作消息。 這次回歸的系列中，神童、金鍾旼與P.O下車，改由伯賢、呂珍九、高庚杓加入新陣容。





作為《Radio Star》的元祖成員之一，神童也自曝當年同樣是看新聞才知道自己被金國振取代。 《黃金漁場 Radio Star》於2007年開播，因為相似時段有另一檔招牌節目《膝蓋道士》，最初只有5分鐘時長，神童從6月初的第二期開始加入節目擔任MC，直到8月底為籌備新專輯《Don't Don》而離開。

神童感慨說：「因為這種事情一直重複發生，所以更難以忘懷。」徐章勳也說，之前一直以為從一開始就是金國振擔任MC。金九拉則打趣回應：「神童就像《Radio Star》的絕版產品一樣，明明是元祖成員，但現在已經沒有人記得了。」



雖然現場氣氛和神童的講述口吻都是幽默輕鬆，但很多觀眾看後認為節目製作單位不夠尊重藝人，對神童的處境感到心痛，希望他加盟更多更好的節目。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞