Super Junior神童《认识的哥哥》三度被戳中伤口：《大逃脱：The Story》被裁掉

Super Junior神童身为经典益智实境节目《大逃脱》班底，在今年《大逃脱》睽违4年推出全新一季《大逃脱：The Story》之时，却不见踪影，他两度在《认识的哥哥》被戳中伤口。

《大逃脱：The Story》尚未播出前，崔丹尼尔2月作客《认识的哥哥》透露自己是忠实粉丝、很期待新一季，还比向神童说他有很多精彩表现。神童都没说什么，倒是《大逃脱》班底、新一季也还在的姜镐童先开口对神童说：「都怪你说不做了！」



忠实粉丝崔丹尼尔表示很讶异，不断问神童为什么不演出了，还有些不平的样子踢了踢脚。其他人你一言我一语说是神童是因为行程对不上，神童本人走向崔丹尼尔，无奈解释：「我看新闻才知道的，我是被裁掉的！」李尚敏突然一句：「郑钟延（郑中渊）PD有冷血的一面。」才打破尴尬局面变搞笑，因为新一季根本不是郑钟延PD所制作，但也间接解释或许是PD不同，导致班底人选有所改变。



《大逃脱：The Story》除了神童和郑钟延PD，金钟旼和P.O也不在名单内，取而代之的是高庚杓、EXO伯贤和吕珍九。就神童在《认哥》的说法，节目替换成员并没有事先告知，这引发了更多忠实观众不满，节目实际播出后的反响也褒贬不一，有人认为成员间少了化学反应，但也有人认为如此一来能更专注於解谜情节。实际效益来看，韩国串流平台TVING倒因节目增加了更多订阅人数。新的李宇亨PD在前期宣传时，其实也曾说过《大逃脱：The Story》比起续集更应该说是「番外」。



而近两集《认识的哥哥》，神童的伤口意外一次次又被揭开！科学类型YouTuber轨道轨道本来在讲自己参加过的益智生存节目《魔鬼的计谋》，表示喜欢合作也喜欢解谜，所以近日在频道也开了《大逃脱：The Story》评论单元。徐章焄听了马上说：「现在《大逃脱》是很好……但不要在小童面前说这个话题。」



希澈搞笑缓颊：「神童正在策画《大逃舞》的新节目，因为被《大逃脱》裁掉了。」众人这才懂徐章焄的意思，轨道只能歉疚地说：「抱歉……小童也……做得很好。」神童大方回应：「我最近也看得很开心。」



而Lovelyz美珠和挚友Kara龄智作客的最新一集，被问最想取代《认哥》班底演出什么节目，美珠毫不犹豫回答《大逃脱》，神童马上露出苦涩表情，姜镐童对神童再开口：「是你的行程不行！」徐章焄和希澈反倒帮神童说话：「神童说时间很多！」「一直等待《大逃出》！」最后是李寿根开玩笑神童太想念了，跑去弘大自己玩密室逃脱才笑著结束话题。



其实神童出道以来不止《大逃脱：The Story》被换角，‎神童作客最新一集《Radio Star》时，甚至说自己主持过《Radio Star》也是突然被换掉。话题一样以幽默收场，不过许多观众仍为神童抱不平。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻