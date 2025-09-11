《初次，為了愛》青春初戀演技受肯定～小臉蛋天才「寶賢」金旻奎自嘲為母胎單身「還在等待初戀」！

演員金旻奎在日前剛播畢的電視劇《初次，為了愛》中，飾演朴海俊的兒子「寶賢」一角，除了外型酷似車銀優外，他在劇中對於罹患腦瘤的女主角「曉利」展開一場青春的初戀，令觀眾們感到心動，也肯定他演技上的進步。而現實中的金旻奎卻害羞自曝「根本沒有初戀經驗」。

《初次，為了愛》劇情描述一位單親媽媽遭遇了意想不到的狀況，而與原本就讀醫大的女兒攜手展開了人生的第二幕，決定活在當下感受幸福，對她們來說所迎來的並非結束而是初次開始，是富含有親情、友情與愛情的療癒作品。劇中金旻奎所飾演的「寶賢」是位帥氣花樣青年，埋首於園藝研究，是新型態的農夫。雖然外表看不太出來，但他的內心卻相當溫暖體貼。



金旻奎在終映後訪談中也提到，自己為了這部作品《初次，為了愛》更是調整了體重，原本金旻奎正在讓自己增重，但為了要演出《清潭國際高等學校2》這角色在2D漫畫當中是給人非常消瘦又尖銳的感覺，所以當時就減重了13公斤。而再接連演出《初次，為了愛》有稍微再增重了一些，但他自己覺得在監控螢幕上出現的他有點胖胖的，於是又再度進行瘦身了。



金旻奎對於這個角色也研究許久，透過多次研讀劇本並延伸出其中的情感，他認為「寶賢」帶有一種呆萌感。而為了完美呈現寶賢陷入初戀的感覺，沒有戀愛經驗的金旻奎特別問了許多身邊的朋友，他聽說20多歲的戀情總是充滿了許多錯誤，也聽到了朋友許多真實戀愛故事，讓他覺得是個新世界，是從來沒有經歷過的事情。金旻奎表示自己還是「母胎單身」，他認為初戀對象應該是「願為對方付出一切」的人，雖然沒有親身戀愛經驗，不過金旻奎在劇中的青澀表現仍獲得觀眾們的喜愛。



