韓國麥當勞推限量TinyTAN開心樂園餐公仔，加碼公益、BTS迷必收！

韓國麥當勞11日宣布，將限量推出BTS防彈少年團角色TinyTAN快樂兒童餐（開心樂園餐）迷你公仔。

TinyTAN是以BTS七名成員為原型打造的可愛角色，長年透過各種內容與周邊商品深受全球粉絲喜愛。 這次推出的TinyTAN迷你公仔共有14款，分為兩個版本：重現2021年BTS與麥當勞合作「The BTS套餐」廣告造型的「Playback Edition」，以及身穿印有麥當勞標誌服飾的「Encore Edition」，增添收藏價值。



凡購買快樂兒童餐即可獲得公仔，並可自行選擇款式。 第一波「Playback Edition」自11日起開賣，第二波「Encore Edition」則將於10月2日推出，各門市售完為止。





麥當勞表示：「快樂兒童餐是跨世代傳遞日常小確幸的象徵性餐點，今後也將持續透過餐點與玩具為顧客帶來多樣化的樂趣。」

此外，每購買一份快樂兒童餐，麥當勞將捐出50韓元給非營利機構「韓國麥當勞叔叔之家慈善基金」，資金將用於在醫院內為重症病童與家屬建造、營運安身之所，支援他們的生活需要。

