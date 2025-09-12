Lovelyz美珠&Kara齡智94s真朋友無誤！美珠兩度飆髒話遭消音XD 搶希澈笑翻全場

《認識的哥哥》最新EP.498迎來兩對真朋友，其中一對「94s」Lovelyz美珠和Kara齡智，兩人爆笑互動被網友認可「是真朋友」！

先說兩人如何認識，美珠完全不記得，倒是齡智記得很清楚，說是2015年兩團活動時美珠主動打招呼，起初還畢恭畢敬喊他前輩說自己是粉絲。齡智忍不住說：「曾經那樣的人，現在爬上來了！」兩人馬上吵起來，都不知道誰對誰錯，美珠更疑似標出髒話遭節目消音，全場爆笑並認證兩人是朋友。美珠為了挽回形象(?)連忙溫順起來認同齡智的說法XDD。



美珠表示她和同是1994年生的齡智、Red Velvet瑟琪、Oh My Girl效定以及池睿恩，本來都是單獨認識，覺得五個人聚集起來應該很有趣，便找所有人來認識並組成了「94s」。聽到這裡，齡智爆料事情沒美珠說的那麼好聽，美珠當下是對她說：「分開見面很麻煩，就不能一起見面嗎？你過來吧！」齡智一講完，和美珠兩個人當場又吵起來！兩人後來還吵了「洗澡太久」一事，最爆笑的還在後頭！



希澈提到和美珠一起主持節目《20世紀Hit Song》，節目上兩人曾開玩笑會結婚，問她伯母怎麼看自己。美珠開朗回答媽媽說過「我覺得希澈不錯」，希澈樂開懷隔空對丈母娘(?)行大禮，美珠也邁開步伐一起和希澈行大禮！而問齡智私下最想和《認哥》哪位班底吃飯，齡智回答希澈，神童隨即問：「你想搶人嗎？」齡智理由都還沒講就被希澈拉出去行大禮，美珠再次飆髒話被消音，推開齡智再行一次大禮，三人上演狗血戲碼又一次笑翻全場！



兩人演出《認哥》的精華影片上架不到一週已達17萬點閱！網友說「她們好可愛，兩人吵吵鬧鬧很搭」、「美珠衝出來真的是綜藝人啊」、「美珠齡智真朋友啊」、「真搞笑，一定要讓94s轉一圈綜藝」、「美珠真的絕了，太搞笑了」、「兩人化學反應太可愛，像女高中生的模樣」、「美珠演出《認哥》都很carry啊」……等等，也有人發現是徐章焄喊美珠出去搶人，讚許徐章焄太有sense。

▼精華影片（完整節目香港觀眾可至Viu收看）



順帶一提，美珠、齡智和池睿恩，目前也一同擔任戀綜《真正不錯的人》的班底，節目上也可見三人鬥嘴或是相互安慰的真朋友樣貌。



