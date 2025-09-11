轨道坦言参加《魔鬼的计谋》压力很大！欣慰许多科学家支持：你展现了科学在世上发挥的作用

还记得2023年播出第一季的Netflix《魔鬼的计谋》吗？虽是生存节目，但出现了连制作人设想不到的场面――参赛者轨道建立「弱者联盟」，比赛从「能力强弱之争」变成「多数人与少数人之争」。

回顾《魔鬼的计谋》第一季内容，「弱者联盟」以科学YouTuber轨道和律师徐东珠等人为首，目的是尽力保住每个参赛者，让每次出局数化到最小。相对於弱者联盟的「强者」，即战力较强或者攻击性较强的，演员河锡辰与李偲源、扑克玩家金东载等人。轨道建立弱者联盟让不少观众痛批他幻想过於美好、建立乌托邦是不可能之事，大家想看生存节目无非就是想看强者竞争，他却集结多名弱者让强者率先淘汰。



比赛瞬间从「能力强弱之争」变成「多数人与少数人之争」，制作人郑中渊后来受媒体采访坦言没想过整个赛季「功利主义」（边沁所提，追求公共利益、将效益最大化）变成关键，他也感到惊慌，但认为轨道的哲学并没有错、也无法阻止，至少开展出了全新的故事情节。轨道在比赛过程其实曾一度后悔，坦言「（游戏）应该需要有各种方式」。



近期轨道受邀《认识的哥哥》，他依旧一心向著科学说：「我的人生目标是科学的大众化。」表示自己在听见《魔鬼的计谋》会在上百国家播出后决定参赛，并且参赛期间不断在宿舍里传播科学，也就是观众看到的淘淘不绝讲科学的模样。没想到他竟说「但那些都被剪掉了，成为了沉默的游戏玩家」，原来他实际讲的科学比观众看到的还要多更多啊！



神童形容轨道在节目里是「地球的和平使者」，《认哥》也短暂回顾了轨道建立弱者联盟的初衷到怀疑。轨道欣慰的说自己演出了以后，许多科学家联络他给予肯定：你展现了科学在世上要起到的作用，科学不应该用於个人利益，是应该用於所有人的生存。问他会不会在参赛生存节目，他坦言个性不适合、压力很大，但表示能合作解决问题让他很幸福，遇到首次遇到的问题也很幸福。



轨道接著就说到自己多喜欢《大逃脱 : The Story》了，不慎触碰神童的「伤口」，而那就是后话了。



