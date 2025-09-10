洗澡洗多久才正常？齡智洗一小時美珠不解，徐章焄幫補血，神童：我17秒

《認識的哥哥》最新一集498集請來了兩對好友，一是SG Wannabe李碩薰和音樂劇演員金浩英，二是Lovelyz美珠和Kara齡智，意外掀起大家對洗澡時間的討論！

美珠爆料她生日約齡智，齡智住得遠還遲到就算了，電話都不接，後來來了卻說沒梳洗要到她家梳洗，一洗就是一小時！齡智一臉很抱歉但默默地說：「各種角落都要洗乾淨嘛……」美珠無法理解：「我家只有洗頭水、護髮素和沐浴露，只用這些東西不可能洗1個小時。」徐章焄也無法理解美珠，幫補血（幫忙講話）：「為什麼不可能呢？」其他班底聽了馬上笑出來，因為大家都知道徐章焄多愛乾淨！



這下意外引起對洗澡時間長短的討論了，徐章焄認為1小時就是基本，美珠則說自己不洗頭8分鐘，洗頭的話10分鐘。齡智乾脆讓大家提意見，李壽根說自己不用3分鐘，徐章焄質疑他：「你那是洗澡嗎？洗車吧？」李碩薰則說自己15分鐘左右。



最驚人的是，神童竟說自己最快紀錄17秒！因為Super Junior行程太多了只能比速度，辦了洗澡比賽他以17秒獲勝！看過這新聞或聽過這故事的人都不意外，首次聽聞的李碩薰訝異不已！神童當場示範動作，一手沐浴露一手洗頭水，雙手並用洗澡。洗一小時的齡智馬上反應：「肯定有沒洗到的部位啊！」神童淡淡地說：「那時候重要的不是洗澡這件事。」應是指「有洗就好」，畢竟趕行程最重要XD。



說到神童17秒洗澡紀錄，這確實不是新聞了，神童本人或是Super Junior成員不時都會提起。最近一次提起就是20週年回歸作客《兩點出逃Cultwo Show》時，當時神童也被主持人金泰均質疑，他依舊回應：「不好意思這已經無關清潔，重要的是趕快出來。」他同樣動作示範，銀赫笑說是不是只洗了頭和肚子，他自嘲：「因為我身體50%以上是肚子，洗澡不是只洗肚子嗎？」相當搞笑。



*延伸閱讀：

〈‎Super Junior利特《客家廚房》爆料神童17秒就能洗完澡，始源希澈曾示範動作「超絲滑」〉

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞