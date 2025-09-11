【韓網熱門】虛擬男團PLAVE 11月登陸高尺小巨蛋，全席票價15萬+！網友：坐在家中第一排看不好嗎

虛擬男團PLAVE將於11月21日、22日舉辦「2025 PLAVE Asia Tour DASH： Quantum Leap」安可演唱會，亮相首爾高尺小巨蛋，全席票價15,4000韓幣，引爆網友熱議。

PLAVE是韓國VLAST於2023年推出的虛擬男子團體，由五諾亞、藝俊、班比、銀虎與河玟5名成員組成。 剛剛過去的8月，PLAVE在首爾奧林匹克公園體操競技場舉行了為期三天的出道首輪亞洲巡演。 出道僅兩年他們便展開亞巡，並成為首個登上這座被稱為「夢想舞台」的體操競技場的虛擬偶像。 僅靠粉絲俱樂部的預售，三場演出門票便全部售罄。



演唱會現場直拍：



韓國網友評論：

1. 太誇張了吧

2. 但其實嘛... 只是看螢幕而已，不過我能理解

3. 那些說便宜的人，我還是先撤了

4. 老實說只是看螢幕，票價應該再低一點才對

5. 為什麼他們的文章總是充滿惡意的評論？ 難道是被虛擬偶像坑過錢嗎？

6. 154,000本身不算貴，但全場同一價格就有點離譜

7. 日本好像就是這樣

8. 雖然是虛擬的，但不也是等身大小在舞台上嗎？ ᅮᅮ 那後排不就看不到了？ 我不是說要區分票價，只是如果前後差不多能看清才行吧！

9. 他們的演唱會很好玩，我想推薦，但怕自己買不到票

10. 等我去看完再判斷吧

11. 問題不是PLAVE，是整個偶像圈子太黑了

12. 4樓應該定 9萬9才合理吧

13. 高尺巨蛋4樓真該有差別定價，螢幕都看不清

14.不算便宜，但也沒貴到值得被罵，少點冷嘲熱諷吧

15. 最好能依座位區域差別定價... 地板前排跟4樓體驗完全不同，卻收同樣的錢說得通嗎？

16. 不就是電影院的感覺嗎，太貴了

17. 說實話坐家裡第一排更好吧...？ 還要花交通費去？ 如果音響特別好還能當音樂會，但高尺ᅲ

18. 真的貴... 希望公司們至少把3、4樓票價降低

19. 花15萬去看螢幕ᄏᄏᄏ

20. 的確離譜，為什麼要裝沒事... 愛當冤大頭的就去買4樓票吧

21. 我還是用 Weverse 在家看吧，年紀大了懶得折騰...

原文：https://theqoo.net/square/3908534374

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞