樂天桃猿邀ZICO後，還邀灶咖女團MAMAMOO華莎！華莎前一天高雄專場，隔日再唱大巨蛋！

中華職棒Rakuten Monkeys（樂天桃猿）日前總算公布最後一波「SINGDOME音樂電台」主題日表演嘉賓，繼ZICO之後再邀到韓星，MAMAMOO華莎！

「韓流最具魅力的靈魂歌姬」、「從MAMAMOO 個人SOLO，她以〈Maria〉、〈twit〉等代表作橫掃各大音樂榜單，展現與眾不同的女王氣場」、「她是舞台上的焦點，性感與自信的化身，用最直接的能量點燃現場」……樂天桃猿官方如此形容華莎。華莎將擔任的是「SINGDOME音樂電台」主題日9月14日場次的賽後演唱會嘉賓，系列主題日球賽都於台北大巨蛋展開。



華莎所屬女團MAMAMOO正是「台灣灶咖（跤）大戰」常勝軍，指最常來台灣表演的K-POP團體，今年MAMAMOO仍是數一數二，依舊是女團中的第一，此次表演宣布，等於為MAMAMOO來台活動次數再+1！



特別的是，華莎在9月13日才有「HWASA LIVE TOUR ［Twits］ in Kaohsiung」，於高雄流行音樂中心海音館的專場演唱會，隔日就要趕高鐵北上至大巨蛋表演。有人擔心如此一來對球賽催票無幫助，因為粉絲都看完演出了，但也有人認為或許有粉絲意猶未盡，會跟著直奔大巨蛋再看演出。



