樂天桃猿正式加入韓星邀請大戰！邀到「舞蹈Challenge始祖」〈Any Song〉ZICO！

中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿即將在台北大巨蛋舉行的「SINGDOME音樂電台」主題日，今（4）日公開最新陣容──來自韓國ZICO！

ZICO即嘻哈男團BLOCK B出身的solo饒舌歌手兼製作人，最有名的事蹟即創作了〈Any Song〉引領短影音「舞蹈Challenge」風潮，〈Any Song〉紅遍韓國海內外！ZICO完全稱得上「舞蹈Challenge始祖」。



ZICO已是「SINGDOME音樂電台」主題日第六波公布的賽後演唱嘉賓，先前公布的還有李玖哲、Marz23、高爾宣、椅子樂團、日本偶像中島健人，柯有倫則作為中特別嘉賓登場。和ZICO同天9月13日表演的有柯有倫與Marz23。

樂天桃猿宣布邀請到ZICO，或許也可以說是正式加入了韓星邀請之爭，現在中職六隊將剩下統一7-ELEVEn獅還沒請過韓星表演了。今日還瘋傳富邦悍將會請到Super Junior小分隊L.S.S.（利特、神童、始源），已引發台灣E.L.F.間熱烈討論。



