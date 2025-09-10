演員李濬榮將加入新劇《新進社員姜會長》！挑戰靈魂交換一人分飾兩角

預計在2026年播出的JTBC新電視劇《新進社員姜會長》，描述有「職場之神」稱號的屈指可數的大企業崔誠集團的會長姜榮浩，因為非自願的事故而有了第二次人生機會的電視劇作品。

該劇改編自同名網路小說《新進社員姜會長》，作者是以韓國迷你劇集達到最佳收視率的《財閥家的小兒子》原著網路小說作家山景作家。特別是曾經執筆電視劇《Penthouse上流戰爭》系列以及《妻子的誘惑》等知名狗血電視劇的韓國代表性金順玉作家，也參與其中進行創意發想，也令觀眾們更加期待。



演員李濬榮將在新劇《新進社員姜會長》中飾演一位足球選手黃俊賢，他一進入甲組聯賽FC賽事，就意外地與崔誠集團的會長相撞，於是黃俊賢與崔會長的靈魂就這樣交換了。姜榮浩會長則是在財經界排名第10名的大企業崔誠集團的CEO，1比起這些足球聯賽，他更想進入大公司成為新進員工，表現出難以捉摸的下一步。擁有黃俊賢的健壯體格，加上冷靜的企業家思想，新進社員姜榮浩的表現更令人好奇。



李濬榮也將在本劇中展現演技，將姜榮浩的靈魂融入在足球選手黃俊賢的身體裡，以黃俊賢的外表一人分飾兩角，展現變化無常的魅力。是熱血的足球青年，又是有威望的聰明企業家，李濬榮的表現也引發關注。李濬榮近年來作品也不少，尤其是從2021年演出Netflix的《D.P.逃兵追緝令》令人印象深刻，接著又有《假面女郎》中的反派以及《我們的浪漫電影》《苦盡柑來遇見你》《弱美男英雄Class 2》以及KBS的《24小時健身俱樂部》等等，作品相當豐富，《新進社員姜會長》也預計在2026年透過JTBC與大家見面。



