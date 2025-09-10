繼D&E，Super Junior-L.S.S.也要來台灣開球表演！E.L.F.好奇「這次怎麼演」

自Super Junior-D&E（東海、銀赫）受邀中華職棒中信兄弟賽前開球，以及賽後演唱會表演之後，Super Junior另個小分隊L.S.S.（利特、神童、銀赫）也受富邦悍將球團邀約！

在傳聞傳了好幾天後，富邦悍將昨（9）日總算正式宣布消息，L.S.S.會擔任「寵愛天使」主題日9月21日場次的表演嘉賓，還會開球！更表示當天進場有機會拿到限定小卡！



說到傳聞，4日台灣Threads上就瘋傳L.S.S.會是富邦9月21日主場嘉賓，不少E.L.F.馬上買好票準備進場。後來利特直播上被E.L.F.問及，還以為官方已宣布，才鬆口表示有球賽活動沒錯，得知官方還沒宣布，他震驚之餘只能笑笑說：「不是我爆雷，是你們問的。」E.L.F.間更嗨了、準備當天要進場，不過也引發反思「傳聞是傳聞，倘若有簽保密條款，引導利特證實恐造成問題」。富邦正式宣布後，許多E.L.F.也四處澄清、希望大家別誤會是利特爆雷。

撇開傳聞，就表演內容來說，不少E.L.F.已開始期待L.S.S.開球會怎麼「演」了，畢竟銀赫和東海在中信兄弟場上可是演出名場面來，綜藝感不輸甚至多了一個人，L.S.S.不曉得會端出什麼呢！

*先前報導回顧：

‎〈開球也要打架！？SJ-D&E受中信兄弟邀請表演又是場盛宴！即興加入應援舞又喊兄弟冠軍〉

‎〈果真「演很大」！SJ-D&E中信兄弟開球揪王威晨上演打架戲碼！表演還有直拍E.L.F.讚爆兄弟〉‎

除了Super Junior-L.S.S.外，富邦系列主題日9月20日的場次還邀請今年4月才出道的新人女團ifeye（Kasia、Taerin、Won Hwayeon、Rahee、Meu、Sasha），以及前本月少女（LOONA）成員去年組成的ARTMS（Heejin姬振、HaSeul夏瑟、Kim Lip、JinSoul真率、Choerry）。



