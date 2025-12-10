女神Jessica愛吃鍋但卻會因為這件事而緊張！透露演唱會準備中壓力大，期待聖誕假期

今年9月曾來到台北舉辦粉絲見面會的Jessica日前再度來訪，為韓國落髮專科品牌拍攝廣告，12月9日更出席記者會活動，與大家分享保養頭皮小祕方。

Jessica穿著一襲米白色洋裝現身，也以中文和大家打招呼，並與大家分享髮型的重要性，Jessica表示髮型能夠完全改變造型，即使穿著同一套衣服，也會因為髮型的不同而帶來不同氣質感覺，所以髮型對她來說是一個畫龍點睛的關鍵，她平時也會將頭皮視為皮膚一樣的保養呵護，輕柔按摩。



身為藝人，工作造型上難免需要重度染髮或吹整等等，Jessica也回憶起自己做過最複雜最困難的造型，就是她為《Wonderland》MV和《Beep Beep》進行拍攝時頭髮需要染成很淺的金色，也因此她花了很多時間漂髮，讓她的頭皮「完全不開心」。她也俏皮表示，自己如果回到家已經累到不行，也曾經試過不洗頭就睡覺，不過一般來說她還是會花時間保護自己的一頭秀髮，洗好吹乾才入睡。



來到台北Jessica也不會漏掉最愛的火鍋，被問到能否分享醬料獨家秘方「女神特調」時，她表示每一次站在醬料區都讓她好緊張，因為不知道調出來會是什麼味道，然而每一次也都會不太一樣，但昨日的配方加了「陳醋」讓她覺得非常滿意。她也提到自己也擔心洗完澡之後，排水孔周圍出現的落髮數量，臉上也露出相當難過的表情。



許多人都知道壓力也是造成落髮的原因之一，Jessica也向大家喊話，有壓力不可積壓在心中，一定要適時排除。而近來對她可能造成壓力的事，就是她正如火如荼的在準備自己的演唱會，也因為自己是細節控，對許多細節都要求完美，於是有可能讓她有些睡不好的狀況。現在的Jessica相當期待聖誕節能夠有短暫的休假，也預祝大家聖誕快樂。



目前Jessica明年有新巡迴演唱會「Reflections」的規劃，她向大家喊話：「隨著新巡演即將開始，我希望很快就能再回來，謝謝你們總是讓我感受到被愛、被歡迎，我迫不及待想再見到大家。」

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞