乐天桃猿邀ZICO后，还邀灶咖女团MAMAMOO华莎！华莎前一天高雄专场，隔日再唱大巨蛋！

中华职棒Rakuten Monkeys（乐天桃猿）日前总算公布最后一波「SINGDOME音乐电台」主题日表演嘉宾，继ZICO之后再邀到韩星，MAMAMOO华莎！

‎〈乐天桃猿正式加入韩星邀请大战！邀到「舞蹈Challenge始祖」〈Any Song〉ZICO！〉‎

「韩流最具魅力的灵魂歌姬」、「从MAMAMOO 个人SOLO，她以〈Maria〉、〈twit〉等代表作横扫各大音乐榜单，展现与众不同的女王气场」、「她是舞台上的焦点，性感与自信的化身，用最直接的能量点燃现场」……乐天桃猿官方如此形容华莎。华莎将担任的是「SINGDOME音乐电台」主题日9月14日场次的赛后演唱会嘉宾，系列主题日球赛都於台北大巨蛋展开。



华莎所属女团MAMAMOO正是「台湾灶咖（跤）大战」常胜军，指最常来台湾表演的K-POP团体，今年MAMAMOO仍是数一数二，依旧是女团中的第一，此次表演宣布，等於为MAMAMOO来台活动次数再+1！



特别的是，华莎在9月13日才有「HWASA LIVE TOUR ［Twits］ in Kaohsiung」，於高雄流行音乐中心海音馆的专场演唱会，隔日就要赶高铁北上至大巨蛋表演。有人担心如此一来对球赛催票无帮助，因为粉丝都看完演出了，但也有人认为或许有粉丝意犹未尽，会跟著直奔大巨蛋再看演出。



