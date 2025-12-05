K-pop樂團N.Flying台北開唱，全員集合約定粉絲迎接2026年

韓國「信聽樂團」N.Flying在今年全員晉升為役畢偶像後，隨即舉行巡迴演唱會，而李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝和徐東成五位成員，當然知道N.Fia（粉絲名稱）對他們的支持。因此，他們今天正式宣佈《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱會，將於2026年1月25日（星期日）來到TICC 台北國際會議中心盛大舉行，邀請樂迷一起度過愉快的晚上。

由於這一次是N.Flying慶祝出道10年後再次回到台北，可說是意義重大，因此他們除預備了精彩的表演送給N.Fia，同時也帶來豐富福利，讓大家在新一年感到溫暖。N.Flying為全場購票觀眾，預備了台北限定小卡，保證人人有份，永不落空。而購買NT$5,900門票的觀眾，更全部可以得到欣賞彩排的福利。再加上粉絲們最喜歡的團體合照，以及擊掌、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等抽選福利，可讓觀眾們滿載而歸。



隨著N.Flying全員完成兵役，他們也在今年推出了第二張正規專輯《Everlasting》，當中的同名主打作品，更順利成為韓國SBS funE電視台音樂節目《THE SHOW》的冠軍歌曲，N.Fia可以期待他們在台北的親身演繹。當然也不可以忽略《Rooftop》、《Moonshot》、《I Like You》等代表作。再加上，成員們近年參與了韓劇、綜藝節目等各類型工作，絕對有能力帶動現場氣氛。

不想錯過N.Flying的精彩演出，以及近距離的粉絲互動，請謹記2025年12月13日（星期六）中午12時，《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱會門票，便會在KKTIX平台正式啟售。票價分別為NT$5,900、NT$4,800、NT$3,900、NT$ 3,500、身障席NT$2,950，相關福利和名額可參考附圖。如想知道更多N.Flying台北演唱會的消息，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。



【2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI】

演出日期：2026年1月25日 (星期日)

演出時間：18:00

演出地點：TICC 台北國際會議中心

活動票價：NT$5,900 / NT$4,800 / NT$3,900 / NT$ 3,500 / 身障席NT$2,950 (全區均為座席)

啟售時間：2025年12月13日 中午12:00

購票平台：KKTIX

粉絲福利：彩排 / 擊掌 / 團體合照 (10人一組) / 親筆簽名海報 / 親筆簽名拍立得 / 台北限定小卡(一套五張)





主辦單位：KKLIVE, Soul N Joy, FT Power

經紀公司：FNC ENTERTAINMENT

巡迴經紀：Media Creative International

