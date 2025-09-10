全智賢&姜棟元Disney+新劇《暴風圈》今日首播，搶先看觀眾大讚：「一開場就被壓倒性的氛圍與演技驚艷」

由全智賢、姜棟元主演的 Disney+ 原創劇集《暴風圈》終於在今天（10日）公開了！官方也同步公開了多張搶先看的劇照，令人格外期待。

《暴風圈》講述身為聯合國大使、享有國際聲譽的徐聞柱（全智賢 飾），在追查總統候選人遇襲事件幕後黑手的過程中，與必須保護她的神秘特務白山湖（姜棟元 飾）攜手，直面威脅整個朝鮮半島的驚天真相。今日下午，本劇終於揭開神秘面紗，與全球觀眾見面。



公開的劇照中，預告了在總統候選人遇襲震驚全國之後，徐聞柱與白山湖展開的追尋真相之旅，聚焦眾人目光。首先，徐聞柱、張峻翼（朴海俊 飾）前往「和平與寬恕教會」，與負責保護他們的朴蒼喜（朱鐘赫 飾）及聚集如雲的人群一同出現，畫面同時散發出莊嚴氛圍與即將爆發危機的緊張感。



就在為和平統一舉行的彌撒中，槍聲劃破寧靜，現場瞬間陷入混亂。面對瞄準自己的槍口，徐聞柱滿是恐懼與憤怒，而白山湖在關鍵時刻出手救下了她。事件發生後，徐聞柱對一切充滿疑問，為了抓住任何線索，她托人轉告：「白山湖先生，我想見他，請幫我傳話，就說我一直在找他。」但身份與國籍皆成謎的白山湖卻徹底消失得無影無蹤。





白山湖在執行任務時展現出特務的冷峻氣場，並拒絕了某人提出的保護徐聞柱的委託，表示「我想我沒必要插手，她比想像中更堅強。」這也令兩人未來的關係走向更加令人好奇。與此同時，經歷重大事件的徐聞柱雖顯得疲憊，卻依然陷入深思，坐在救護車裡的神情令人懸念倍增，讓人想知道她接下來將面對怎樣的威脅。

在這場如暴風雨般席捲的巨大陰謀中，兩人雖彼此懷疑，卻共同朝向真相邁進，他們完美的化學反應與緊湊刺激、無法預測的劇情，將為諜戰愛情劇開啟全新篇章，預計將俘獲全球觀眾們的心。



《暴風圈》在開播前便獲得媒體與觀眾的高度期待，被譽為 2025 年 Disney+ 最受矚目的作品之一。更有先行觀影的觀眾熱烈好評：「徐聞柱X白山湖的化學反應好到讓人頭暈目眩」、「影像美得令人讚嘆」、「一開場就被壓倒性的氛圍與演技驚艷」、「顏值跟演技實力都是頂級的主演，非常值得追看」。今日將一次公開至第 3 集，之後每週更新2集，並於10月1日播出最後2集。



