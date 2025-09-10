pH-1、BIG Naughty 領軍！攜 lIlBOI、Woodie Gochild 訂10/22登台H1GHR唱嘻哈狂歡！

粉絲真的要尖叫了！韓國嘻哈黃金陣容即將席捲台灣！由 pH-1 與 BIG Naughty兩大男神領軍，攜手《Show Me The Money 9》冠軍 lIlBOI ，以及兼具獨創風格與舞台能量的 Woodie Gochild，將於 2025 年 10 月 22 日（三）晚間 20：00 在「 Zepp New Taipei 」帶來一夜嘻哈狂潮。本次「2025 pH-1 & Big Naughty in Taipei」的演出，不僅是韓流知名嘻哈品牌「H1GHR MUSIC」史上首次家族動員，更象徵韓國具代表性的嘻哈能量席捲台北，意義非凡！

pH-1 以獨特的英韓 Flow 和抒情旋律說唱受到年輕世代喜愛，今年 8 月 13 日甫推出睽違三年的全新正規專輯《WHAT HAVE WE DONE》，由韓國頂尖製作人 Code Kunst 操刀，並找來台韓日大咖獻聲，包含台灣音樂人 Karencici、NMIXX 海嫄、日本饒舌歌手 CHANMINA 等實力派藝人合作，其中與 Karencici 合作的〈GOSHA〉及與 NMIXX 海嫄合作的歌曲〈54321〉一發行即引發跨界話題。值得一提的是，此次台北演出，將是他新專輯的海外首演，幸運的粉絲可以搶先感受pH-1強烈又細膩的音樂魅力。



出道後首次登台的 BIG Naughty 自《Show Me The Money 8》嶄露頭角，以真摯內斂、都會感十足的「Singing Rap」風格與浪漫詞句鋪陳打動聽眾，代表作〈Beyond Love (feat. 10CM)〉、〈Joker〉、〈Vancouver〉，並於2023年榮獲金唱片頒獎典禮 R&B 嘻哈獎及首爾歌謠大賞 R&B 嘻哈獎。演出當天還有同屬H1GHR MUSIC的重量級卡司一齊同台：lIlBOI 2011 年以嘻哈雙人團體 Geeks 出道，後於《Show Me The Money 9》奪冠，擁有〈Tomorrow (feat. GIRIBOY & BIG Naughty)〉、〈Credit〉等神曲；Woodie Gochild 參與《Show Me The Money 6》出道，後以單曲〈Let's Get It (feat. Jay Park & Dok2)〉、EP專輯《#GOCHILD》等嗨曲聞名，派對氛圍爆棚。H1GHR MUSIC四人首次同台演出，陣容堪比韓國音樂祭級別。



即將於10月22日（三）晚間20：00於「Zepp New Taipei」舉辦的「2025 pH-1 & Big Naughty in Taipei」，主辦單位「歐妮娛樂」公布超有誠意票價，訂為1樓VIP區 NT$ 2,900 元、1樓GA區 NT$ 2,600元、2樓座位 NT$ 2,800 元、2樓站區 NT$ 1,900 元、2樓座位（視線不良區）NT$ 2,600元、身心席 NT$ 1,000元。凡購票即可依票區加購價一元相對應之粉絲福利，包含獨家限定小卡、A3活動海報﹔VIP還有全區Hi-Bye、加碼抽親簽海報（共50人）及與4位歌手一起，超珍貴的1對4的合照（共20人）！售票日訂於9月14日（日）下午13：00於「Ticket Plus遠大售票網站啟售（網站建置中）」。

首次家族同台的pH-1、Big Naughty、lIlBOI、Woodie Gochild齊聲表示：「我們非常期待首次以 H1GHR MUSIC 家族之姿登上台北舞台，不只是表演，而是要將屬於 H1GHR 的音樂能量完整帶給大家！迫不及待與粉絲共度難忘的週三夜晚！」更多「2025 pH-1 & Big Naughty in Taipei」活動，詳情請上「Onni Entertainment歐妮娛樂」官方IG：https://www.instagram.com/onni_ent/ 查詢。



【2025 pH-1 & Big Naughty in Taipei】

＊演出時間：2025年10月22日（三）20：00（實際演出時間以現場公告為準）

＊演出地點：Zepp New Taipei

＊演出地址：新北市新莊區新北大道四段3號8樓

＊活動票價：1樓VIP區 NT$ 2,900 元 / 1樓GA區 NT$ 2,600元 / 2樓座位 NT$ 2,800 元 / 2樓站區 NT$ 1,900 元 / 2樓座位（視線不良區）NT$ 2,600元 / 身心席 NT$ 1,000元

＊售票時間：2025年9月14日（日）13：00

＊售票系統：Ticket Plus遠大售票網站（網站建置中）

＊主辦單位：歐妮娛樂 @onni_ent

＊活動企劃：H1GHR MUSIC @h1ghrmusic

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞