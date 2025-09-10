【韓網熱門】BoA宣布已戒酒！曾因酒後直播惹議，如今坦言「無酒精生活更愉快」粉絲齊聲支持

歌手BoA昨日更新個人IG限時動態，透露目前已經戒酒，並呼籲韓國餐廳多多販售無酒精飲料。

BoA在限動中寫道：「如果我說已經戒酒了，大家會相信嗎？ 我現在不能喝酒啦！沒有酒精的世界也很愉悅。 希望我國也有越來越多餐廳販售無酒精飲料。」



此前，BoA曾於今年4月與全炫茂一起飲酒後進行IG直播，不僅發音含糊、舉止親暱，還在聊到男方的緋聞時，委婉表示朴娜勑配不上全炫茂，引起不小爭議。 次日，BoA透過粉絲社群發佈道歉文，表示已向朴娜勑道歉並獲得理解，對自己的「輕率言行與不成熟的模樣」進行反省。

今年7月，BoA因膝蓋嚴重疼痛就醫，被診斷為「骨骼缺血性壞死」，因此接受了手術，並取消出道25週年演唱會。



韓國網友評論：

1. 太好啦，加油！

2. 真不錯！粉絲應該也很擔心她的健康，這樣做是好事，讚讚

3. 這樣公開宣告真的很帥，身邊的人也會更容易幫忙支持，超棒！加油！

4. 沒錯~餐廳應該多賣無酒精啤酒

5. 她已經在反省並慢慢改進，沒必要用負面眼光去看吧？ 而且最近無酒精啤酒款式也很多，其實也不錯，加油！

6. 好好管理身體健康，這樣就能在舞台上待更久，我一定支持

7. 我自己也是為了健康戒酒，結果生活完全沒差kkk

8. 我們這裡本來就太多和酒相關的節目了，單是「宣布戒酒」就已經很有意義

9. 太好了，希望更多藝人公開戒酒。 現在動不動吃個東西就要配酒，看起來都像酒精成癮一樣

10. 這樣的正面影響力很好~希望「不喝酒」的氛圍能慢慢擴散開來！

出處：https://theqoo.net/hot/3906960161

