全智贤&姜栋元Disney+新剧《暴风圈》今日首播，抢先看观众大赞：「一开场就被压倒性的氛围与演技惊艳」

由全智贤、姜栋元主演的 Disney+ 原创剧集《暴风圈》终於在今天（10日）公开了！官方也同步公开了多张抢先看的剧照，令人格外期待。

《暴风圈》讲述身为联合国大使、享有国际声誉的徐闻柱（全智贤 饰），在追查总统候选人遇袭事件幕后黑手的过程中，与必须保护她的神秘特务白山湖（姜栋元 饰）携手，直面威胁整个朝鲜半岛的惊天真相。今日下午，本剧终於揭开神秘面纱，与全球观众见面。



公开的剧照中，预告了在总统候选人遇袭震惊全国之后，徐闻柱与白山湖展开的追寻真相之旅，聚焦众人目光。首先，徐闻柱、张峻翼（朴海俊 饰）前往「和平与宽恕教会」，与负责保护他们的朴苍喜（朱钟赫 饰）及聚集如云的人群一同出现，画面同时散发出庄严氛围与即将爆发危机的紧张感。



就在为和平统一举行的弥撒中，枪声划破宁静，现场瞬间陷入混乱。面对瞄准自己的枪口，徐闻柱满是恐惧与愤怒，而白山湖在关键时刻出手救下了她。事件发生后，徐闻柱对一切充满疑问，为了抓住任何线索，她托人转告：「白山湖先生，我想见他，请帮我传话，就说我一直在找他。」但身份与国籍皆成谜的白山湖却彻底消失得无影无踪。





白山湖在执行任务时展现出特务的冷峻气场，并拒绝了某人提出的保护徐闻柱的委托，表示「我想我没必要插手，她比想像中更坚强。」这也令两人未来的关系走向更加令人好奇。与此同时，经历重大事件的徐闻柱虽显得疲惫，却依然陷入深思，坐在救护车里的神情令人悬念倍增，让人想知道她接下来将面对怎样的威胁。

在这场如暴风雨般席卷的巨大阴谋中，两人虽彼此怀疑，却共同朝向真相迈进，他们完美的化学反应与紧凑刺激、无法预测的剧情，将为谍战爱情剧开启全新篇章，预计将俘获全球观众们的心。



《暴风圈》在开播前便获得媒体与观众的高度期待，被誉为 2025 年 Disney+ 最受瞩目的作品之一。更有先行观影的观众热烈好评：「徐闻柱X白山湖的化学反应好到让人头晕目眩」、「影像美得令人赞叹」、「一开场就被压倒性的氛围与演技惊艳」、「颜值跟演技实力都是顶级的主演，非常值得追看」。今日将一次公开至第 3 集，之后每周更新2集，并於10月1日播出最后2集。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻