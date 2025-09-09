金鐘國才新婚就惹爭議！「熊孩子」變「已婚孩子」？《我家的熊孩子》觀眾狂喊：結婚還演什麼單身節目？

歌手金鐘國於9月5日低調完婚，但婚後仍繼續出演 SBS 綜藝節目《我家的熊孩子》，引發觀眾熱議。

根據韓媒報導，8日下午NATE網站出現一項以「已婚的金俊昊、李尚敏 → 婚後仍留在《我家的熊孩子》的金鐘國，你的看法是？」為題的投票調查。 截至當日下午2點，已有 3,639人參與，其中高達91%的受訪者認為這些『已婚男』繼續出演違背節目宗旨; 僅9%的人認為他們能「保證節目效果」而選擇支持留任。



網友反應也相當激烈，有人直言：「結婚就該下車」、「換到其他節目比較好」、「不要再阻擋新人出頭的機會」、「這節目就是為單身設計的吧」、「乾脆開個《曾經的熊孩子》特輯」等。其實《熊孩子》的原始設定是透過「媽媽視角」來觀察未婚兒子的日常，帶有「成人版育兒日記」的概念。 因此已婚成員的存在確實違背了節目原有的宗旨。

金鐘國於8月18日透過官咖以親筆信宣佈婚訊。 他在信中坦言：「其實早就想過有一天要寫下這樣的文字，但真的動筆時，還是比想像中緊張得多。」並直接宣布：「我要結婚了！」他還幽默地寫道：「出道30週年，本來該出專輯，卻先『做了一張屬於自己的另一半』。」



他的婚禮也於9月5日在首爾某處舉行，只邀請雙方家人與親密好友出席，主持人則由摯友劉在錫擔任。 然而9月7日播出的《我家的熊孩子》結尾預告中，金鐘國談到「LA 的話題總是出現」，似乎間接承認新婚妻子是「來自洛杉磯的企業家」的傳聞，令爭議再度升溫。

