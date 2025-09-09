【韓網熱門】《模範計程車3》再添日本演員，《噬亡村》笠松將加盟！韓網：本土演員都沒戲拍

韓國人氣電視劇《模範計程車》第三季即將回歸，而日本演員笠松將（Kasamatsu Sho）確定加盟，將首次出演韓劇，引發期待。

據韓媒《SPOTV NEWS》9日報導，笠松將已確定出演SBS新劇《模範計程車3》。 該劇延續第一、二季的成功，由李帝勳領銜主演，並攜手金義聖、表藝珍、張赫鎭、裴侑藍等「彩虹運輸」成員，再次集結出擊。 新一季的故事將擴展至海外，規模更為龐大，甚至邀請到日本國民級演員竹中直人參與，並計劃在日本進行海外拍攝。



笠松將被視為《模範計程車3》的「王牌秘招」。 作為日本新生代實力派演員，他將通過這部作品展現強烈的表演魅力。此外，《模範計程車3》此前已經官宣邀請了日本演技派竹中直人加盟。

韓國網友評論：

1. 為什麼日本人這麼愛往韓劇裡插一腳啊

2. 感覺就是沒什麼存在感還硬要蹭

3. 到底為什麼啊，明明也沒什麼（對日本演員的）需求

4. 韓國演員都在喊沒作品演，卻一直給日本演員讓位置

5. 不過這位練習韓語真的很努力，既然有這樣的努力，外國演員也能出演吧

6. 日本頂流？ 誰啊？ 還什麼新星ᄏᄏᄏᄏᄏ 別再來了啦

7. 他是演反派嗎

8. 他很努力用韓語解釋，那種熱情的話出演也行吧

9. 以前都是韓國人去演日本人角色，現在變成日本演員演ᄏᄏ

10. 韓國是沒有演員了嗎，為什麼這樣啊真的

11. 好吧，我不看了

12. 演員們都說沒戲拍了，為什麼一直用日本人？

13. 最近韓劇真的很多日本演員啊，為什麼不給韓國新人或舞台劇演員機會？ 是收了日本資金嗎

14. 用韓國演員吧，就算韓語講得好也不想看日本演員

15. 《模範計程車》特別出演怎麼這麼多

16. 還以為是柳俊烈

17. 但我幾天前第一次看他講韓語的影片，真的很流利，這樣程度應該是對韓國有一定感情吧。 一直留言說「幹嘛來」是不是太過分了...

18. 啊，是演《噬亡村》那個啊，他演技很好...

19. 柳俊烈日本版ᄏᄏ

20. 對外國人這樣隨便評論長相真的很扯ᄏᄏᄏ

21. 聽說只要上韓劇身價就會翻倍ᄏᄏᄏᄏᄏ

22. 有必要嗎~~~~？ 為什麼我要看演技差、發音也怪的日本人？ 是有投資進來嗎？ 韓國演員演技明明更好

23. 如果要找人來，乾脆找大帥哥吧，已經有演技派柳俊烈了ᅲᅲ

24. 又開始充滿日本味了，果然電視台不只一個是親日的

PS：以下為笠松將說韓語的影片：



우리 그이 젠지짓 하고 있는 와중에

카사마츠 한국말 욀캐잘함? pic.twitter.com/HoDIeX14mv — voyi (@voyior) September 6, 2025



原文： https://theqoo.net/square/3906517607

