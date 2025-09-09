金钟国才新婚就惹争议！「熊孩子」变「已婚孩子」？《我家的熊孩子》观众狂喊：结婚还演什么单身节目？

歌手金钟国於9月5日低调完婚，但婚后仍继续出演 SBS 综艺节目《我家的熊孩子》，引发观众热议。

根据韩媒报导，8日下午NATE网站出现一项以「已婚的金俊昊、李尚敏 → 婚后仍留在《我家的熊孩子》的金钟国，你的看法是？」为题的投票调查。 截至当日下午2点，已有 3,639人参与，其中高达91%的受访者认为这些『已婚男』继续出演违背节目宗旨; 仅9%的人认为他们能「保证节目效果」而选择支持留任。



网友反应也相当激烈，有人直言：「结婚就该下车」、「换到其他节目比较好」、「不要再阻挡新人出头的机会」、「这节目就是为单身设计的吧」、「干脆开个《曾经的熊孩子》特辑」等。其实《熊孩子》的原始设定是透过「妈妈视角」来观察未婚儿子的日常，带有「成人版育儿日记」的概念。 因此已婚成员的存在确实违背了节目原有的宗旨。

金钟国於8月18日透过官咖以亲笔信宣布婚讯。 他在信中坦言：「其实早就想过有一天要写下这样的文字，但真的动笔时，还是比想像中紧张得多。」并直接宣布：「我要结婚了！」他还幽默地写道：「出道30周年，本来该出专辑，却先『做了一张属於自己的另一半』。」



他的婚礼也於9月5日在首尔某处举行，只邀请双方家人与亲密好友出席，主持人则由挚友刘在锡担任。 然而9月7日播出的《我家的熊孩子》结尾预告中，金钟国谈到「LA 的话题总是出现」，似乎间接承认新婚妻子是「来自洛杉矶的企业家」的传闻，令争议再度升温。

