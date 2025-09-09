SEVENTEEN S.Coups × 珉奎攜手出擊！首張迷你專輯《HYPE VIBES》29日正式發行

人氣男團SEVENTEEN成員S.Coups與珉奎即將以雙人組合之姿展開全新音樂旅程。 兩人日前公開了首張迷你專輯《HYPE VIBES》的官方預告，正式進入出道倒數。

S.Coups與珉奎透過官方SNS曝光 「Buddy」 版本概念照。 拍攝在美國夏威夷進行，兩人以樸素自然的形象亮相，展現舞台上少見的生活化魅力。 從海邊到都市街頭、甚至逛超市的日常場景，無不散發出真實而親切的氛圍。





兩人還營造出「摯友」般的默契畫面：不僅同乘小船凝視鏡頭，還一邊打鬧一邊採買，充滿輕快與自在的氛圍。據悉，新專輯《HYPE VIBES》將完整呈現兩人對生活的態度，透過音樂傳遞「不受框架束縛、以自身節奏自在生活」的訊息。



S.Coups與珉奎的首張迷你專輯將於9月29日全面上線，粉絲們正引頸期盼。

