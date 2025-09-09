国民脸蛋也有呆萌瞬间！车银优带李子被教官抓包，被粉丝封「搞笑艺人级别」

「国民脸蛋天才」车银优已经入伍多日，他的一举一动仍是备受瞩目的焦点，粉丝和网友们经常通过网路了解他的近况，最近一件「李子事件」的公开看大家爆笑不止。

事情是这样的，据网友爆料，某日车银优饭后被教官叫住，於是有了以下一段对话：

教官（看著口袋鼓鼓囊囊的车银优）：口袋里是什么？

车银优：是李子！

教官：为什么要带走？

车银优：想等熟透了再吃。

教官：这是现在就能吃的水果！

车银优：是吗？ 我不知道！

教官：现在就广播！

广播室：今天的水果里的李子虽然是绿色的，但是已熟，现在就能吃！

当天食堂提供的李子是秋喜李（秋姬李），果皮呈黄绿色，和韩国市面上常见的红黄色李子不同，看上去像没熟透一样，难怪车银优会误会啦。



검색해보니까 추희자두라고 모르면 진짜 안익은걸로 알것같아ㅋㅋㅋ나도 처음봄 개귀엽다 진짜 다람쥐냐고ㅋㅋㅋ https://t.co/sthLCgDaj4 pic.twitter.com/u9yWrAwoL9 — 차차차 (@OH24145698) September 7, 2025

得知这一事情的网友和粉丝们纷纷表示：「怎么会有人这么可爱」、「这个李子酸酸甜甜的」、「他居然说等熟透了再说，太可爱了」、「我也以为没熟透，以为肯定很酸」、「一想到这么说的人是车银优，整件事情就变得更可爱了」、「笑死了」、「传奇级别的搞笑艺人」等。

