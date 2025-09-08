《Kpop 獵魔女團》角色設計巧合撞臉，Jinu與車銀優神同步？導演認了：外型靈感來自他倆！車銀優再現《Soda Pop》

Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》開播後話題不斷。 最近導演Maggie Kang 接受《Forbes》專訪，首度公開角色的靈感來源，果然跟粉絲猜的一樣——滿滿都是K-pop偶像的影子！

導演表示，自己從小看著徐太志與孩子們、H.O.T. 長大，所以在設定片中男團 「Saja Boys」 時，靈感就來自 BTS、TXT、Stray Kids、ATEEZ、BIGBANG、MONSTA X 等人氣團體。



其中最神祕的成員「Mystery」一直用紫色頭髮遮住臉，導演笑說：「有人問我『為什麼他沒有臉？』，我就回『相信我們吧』。」原來這樣的設計除了營造懸疑感，還能讓動畫製作更簡單，「除了Abby之外，大家用的都是同一個CG身體，Abby的體型則放大了 20%。」

另外，負責英文配音的安孝燮為角色「Jinu」（Jinwoo）獻聲。 導演透露，製作組希望這個角色帶有傳統的韓國長相特點，車銀優、南柱赫就是參考對象，所以角色才特地設計成黑髮帥氣風格。 雖然角色早就完成，但意外跟安孝燮在《社內相親》裡的形象超像！



車銀優以一支「Soda Pop 挑戰」作為自己是「Jinu靈感來源」的回應。 上個月舉辦的入伍前最後一場粉絲見面會上伴隨歌曲〈Soda Pop〉展現了舞蹈表演。 身穿華麗制服登場，完整消化了〈Soda Pop〉的招牌舞步，被粉絲們稱為「真實版 Jinu」，瞬間成為焦點。

車銀優的「Soda Pop 挑戰」由現場粉絲拍攝的影片，在 SNS 與各大線上社群平台迅速擴散。 無論是《Kpop 獵魔女團》與「Saja Boys」的粉絲，還是車銀優本人的粉絲，都對這次挑戰表現出高度關注。 許多人直呼，這是「最強大的粉絲福利」。



250712 차은우 팬미팅 THE ROYAL

소다팝 입만 대는건데

앙증맞게 손가락무는거 늠 기여움#차은우 #CHAEUNWOO pic.twitter.com/wLH5GmCW8C — 메이누누 (@mei_nunu) July 12, 2025

