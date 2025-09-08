從《Running Man》下車的全昭旻，仍與製作組保持聯繫！池錫辰許願：「希望她再回來上節目」

從《Running Man》下車的全昭旻依舊展現了強烈的存在感，連老大哥池錫辰也親自喊話要她多回來玩玩。

在 7 日播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》中，以「在限定時間內若無法下班就會受罰，但若能順利完成任務則可獲得豐厚獎品」的「時間競速，賞罰戰士」競賽作為主題。



當天，製作組介紹第一個遊戲時說道：「這是全昭旻送來的任務——『跟著歌做 3 分鐘料理』。」聽到這裡，成員們驚訝地說：「昭旻嗎？你們有跟她聯絡啊？」製作組的PD則表示：「她偶爾會傳一些遊戲過來，呵呵。」提供了很多有趣的意見。



池錫辰興奮地說：「叫她來上節目吧。」其他成員也紛紛表示：「她自己來上節目玩多好啊。」表現出了希望全昭旻回來出演的心情。梁世燦也補充說，池錫辰其實經常跟全昭旻見面，大家其實都還保持著聯繫，關係很好。



全昭旻自 2017 年加入《Running Man》成為固定成員，直到 2023 年底為了專注本業而離開節目。之後，有一次因為宣傳新戲《松理不Sorry》跟同劇的崔丹尼爾一起出演，反而讓崔丹尼爾成為了固定出演節目的租賃成員，表現頗受好評。大家也想再次看到全昭旻回歸嗎？



