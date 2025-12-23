BTS柾國住家三度遭擅闖未遂！這次是 50 多歲日本女性，終於被警方立案調查

涉嫌試圖擅自闖入 BTS 防彈少年團成員柾國（Jung Kook）住家的日本籍觀光客已遭立案。

根據 22 日首爾龍山警察署等消息，警方於16日以涉嫌「住宅侵入未遂」罪名逮捕了一名50多歲的日本女性 A 某。該案最初為內部調查，現已轉為正式立案。



警方近日傳喚了柾國的代理人（即原告）進行問詢。應原告要求，警方也正在調查是否違反了《跟蹤騷擾處罰法》。

A 某被指控於 11 月 12 日至 14 日期間，多次按壓柾國位於首爾龍山區住家的門鎖，試圖闖入。報案日期為11月14日。

然而，由於A女士目前不在韓國，警方尚未對其進行訊問。待 A 某再次入境韓國後，預計將進行相關調查。



令人震驚的是，柾國住所遭闖入的事件幾乎兩個月就發生一次。 6月一名30多歲中國籍女子深夜多次輸入玄關密碼，被警方逮捕，後以住宅侵入未遂被移送檢方，最終因犯罪未遂且已離境而獲「暫緩起訴」處分。 8月底，一名 40多歲韓國籍女子尾隨車輛闖入柾國自宅地下停車場，被保全發現報警後。女子被捕時甚至胡言亂語稱「這是朋友家」。

柾國本人在9月直播時提及8月的闖入事件，透露了私生造成的心理壓力，語帶無奈地警告：「請不要再來了。 如果不想去警局，就不要闖進來。」所屬社BigHit Music也表示，公司一直實施嚴格的藝人保護措施，未來也會更積極採取法律行動，絕不姑息非法行為。



依照韓國法律規定，一旦被認定為跟蹤犯罪，將依《跟蹤犯罪的處罰等相關法律》，處以 3 年以下有期徒刑或 3000 萬韓元以下罰金。若使用兇器等危險物品，則可處 5 年以下有期徒刑或 5000 萬韓元以下罰金。

