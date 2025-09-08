《Kpop 猎魔女团》角色设计巧合撞脸，Jinu与车银优神同步？导演认了：外型灵感来自他俩！车银优再现《Soda Pop》

Netflix动画电影《Kpop 猎魔女团》开播后话题不断。 最近导演Maggie Kang 接受《Forbes》专访，首度公开角色的灵感来源，果然跟粉丝猜的一样——满满都是K-pop偶像的影子！

导演表示，自己从小看著徐太志与孩子们、H.O.T. 长大，所以在设定片中男团 「Saja Boys」 时，灵感就来自 BTS、TXT、Stray Kids、ATEEZ、BIGBANG、MONSTA X 等人气团体。



其中最神秘的成员「Mystery」一直用紫色头发遮住脸，导演笑说：「有人问我『为什么他没有脸？』，我就回『相信我们吧』。」原来这样的设计除了营造悬疑感，还能让动画制作更简单，「除了Abby之外，大家用的都是同一个CG身体，Abby的体型则放大了 20%。」

另外，负责英文配音的安孝燮为角色「Jinu」（Jinwoo）献声。 导演透露，制作组希望这个角色带有传统的韩国长相特点，车银优、南柱赫就是参考对象，所以角色才特地设计成黑发帅气风格。 虽然角色早就完成，但意外跟安孝燮在《社内相亲》里的形象超像！



车银优以一支「Soda Pop 挑战」作为自己是「Jinu灵感来源」的回应。 上个月举办的入伍前最后一场粉丝见面会上伴随歌曲〈Soda Pop〉展现了舞蹈表演。 身穿华丽制服登场，完整消化了〈Soda Pop〉的招牌舞步，被粉丝们称为「真实版 Jinu」，瞬间成为焦点。

车银优的「Soda Pop 挑战」由现场粉丝拍摄的影片，在 SNS 与各大线上社群平台迅速扩散。 无论是《Kpop 猎魔女团》与「Saja Boys」的粉丝，还是车银优本人的粉丝，都对这次挑战表现出高度关注。 许多人直呼，这是「最强大的粉丝福利」。



250712 차은우 팬미팅 THE ROYAL

소다팝 입만 대는건데

앙증맞게 손가락무는거 늠 기여움#차은우 #CHAEUNWOO pic.twitter.com/wLH5GmCW8C — 메이누누 (@mei_nunu) July 12, 2025

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻