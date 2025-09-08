婚後首發文零放閃！浪漫蜜月？不存在！金鍾國婚後第一則貼文竟是這個，網嘆：不愧是你，嫂子要習慣了

「能力者」金鍾國才剛於9月5日在首爾江南某飯店低調完成終身大事，6日立刻透過社群平台更新近況。 不過，他分享的內容並非婚禮花絮或甜蜜合照，而是一張滿滿「運動魂」的照片，令粉絲直呼：「果然是金鍾國！」

當天，金鍾國僅以簡單一句「真的非常感謝」作為配文，並公開了來自知名運動品牌贈送的拳擊裝備照。 結婚隔天就回歸健身話題，展現出他一如既往的「運動愛好者」本色。



不少粉絲原本期待能聽到金鐘國談談婚姻或對新婚的感受，尤其這場婚禮保密到家——據韓媒報導，金鍾國甚至在婚禮前一天才告知賓客地點，還叮嚀演藝圈好友「連經紀人都不要透露」，安全措施可說滴水不漏。 最終，他仍延續一貫謹慎作風，沒有公開太多關於新婚妻子的訊息。

據悉，金鍾國的新娘是圈外女性，婚禮也僅邀雙方家人及親近友人出席，由老友、同時也是《Running Man》主持班底的劉在錫擔任司儀。 婚禮相關照片與影片至今幾乎沒有流出，也讓外界更加好奇。



此外金鐘國和妻子新婚生活的「愛巢」據傳位於首爾江南區論峴洞。 金鍾國最近砸下約62億（韓幣）購入該棟豪華別墅，消息曝光後引發熱議。

婚禮後依舊「不改初衷」地曬運動用品，讓網友打趣表示：「嫂子要習慣啦！」、「不愧是肌肉哥，連新婚都不耽誤健身」。 其實金鐘國在近期播出的《我家的熊孩子》中坦言和妻子相處過程中唯一一次吵架就是因為運動，大展「運動男」本色。

