時隔9年出演愛情劇！《我的青春》宋仲基：「感覺年紀再大就演不了，千玗嬉=最棒的搭檔」

新劇《我的青春》在4日下午舉行製作發佈會，宋仲基也公開選擇這部電視劇的理由。

劇中，宋仲基飾演將人生全盛期過早燃燒的童星出身的花店老闆兼蒙著神祕面紗的小說家「鮮于海」。這是宋仲基繼《財閥家的小兒子》後時隔3年回歸小螢幕，愛情劇更是睽違9年再出演。在製作發佈會上，宋仲基表示：「我不是故意的，時隔許久再次出演愛情劇，非常激動！愛情劇好像是演員們最想拍的類型，時隔許久再次見到讓人心動的劇本，感到非常榮幸。」



宋仲基說：「覆盤我飾演的角色後發現，《狼少年》、《勝利號》和《文森佐》等都是日常生活和現實有距離感的角色，想嘗試現實中存在的日常角色。之後遇到了《我的青春》，所以在拍攝的時候真的很緊張。」之後宋仲基開玩笑說：「感覺年紀再大一點就演不了愛情劇。」後來又表示千玗嬉是出演的最大理由之一，他說：「能夠一起合作感覺非常好，真的是最棒的搭檔。」



《我的青春》講述比別人晚開始平凡生活的「宣佑海」和爲了自己的成功而不得不打破初戀平靜生活的「成濟妍」之間的羅曼史。兩人與支撐人生最黑暗時期的初戀時隔10年重逢，再次描繪花樣年華。9月5日起逢星期五晚在 Viu 上架，香港觀眾別錯過啦！



