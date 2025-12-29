尹男老在《黑白大廚2》選黑湯匙！在《拜託了冰箱》待機室下跪畫面曝光，孫鍾元：瞬間選擇導致的結果XD

28日，孫鍾元主廚在自己的 IG 限時動態上傳一張「今天也是幸福的《拜冰》待機室」的照片。

照片中可以看到《拜託了冰箱》待機室裡的金風、權聖晙、孫鍾元、Sam Kim 和鄭鎬泳，其中尹男老低著頭跪在地上，特別吸引大家的注意。孫鍾元補充道：「這是瞬間選擇導致的結果。」權聖晙則轉發限動，幽默補刀寫道：「討厭鄭鎬泳、孫鍾元和 Sam Kim 料理的人。」



這一幕的起因，在《黑白大廚：料理階級大戰2》第7集中，曾出演第一季的「料理狂人」尹男老和「拿坡里美味黑手黨」權聖晙，作為黑白團隊第三輪對決的評審登場。在 3：3 的王牌對決中，孫鍾元、鄭鎬泳和 Sam Kim 作為白湯匙代表出戰，用指定食材豆腐與石斑魚製作料理。最終，權聖晙將票投給白湯匙，而尹男老則投給黑湯匙。



看到這張照片，網友們也紛紛留言表示：「《黑白》世界觀和《拜冰》世界觀融合在一起，太有意思了！節目中金聖柱、安貞桓會說什麼呢」、「最近《拜冰》很好看，可能是因爲廚師們的默契好」、「但是崔鉉碩主廚也選黑湯匙」、「崔鉉碩去哪裡了」、「不能這樣啊男老」、「嘿嘿嘿公開處決」、「黑手黨指指點點太搞笑了，這張照片也很好笑」、「希望白湯匙能贏，嗚嗚」、「那裡只有男老染髮和褲子顏色不一樣」、「如果真的輸了，感覺連這個都做不了」等等，反應十分熱烈。

在《黑白大廚》的團體對決中，輸掉的隊伍將整隊淘汰。原本領先的白湯匙在第三輪一度被黑湯匙逆轉，比數來到 142：148，而最後一位「阿姨無菜單料理一號」的投票將成為決定勝負的關鍵！這集竟然卡在這個地方，真的讓人緊張到不行，大家覺得最後會是白湯匙贏，還是黑湯匙勝出呢？



