李洙赫中國粉絲見面會過勞事件，公司第二次出面解釋：本人多次表達難得見粉絲，希望盡全力以赴

人氣演員李洙赫近期在中國的粉絲見面會上，被指控遭到「過度勞役」，對此其所屬公司發表了第二次聲明。

5日，Saram娛樂透過官方立場表示：「最近關於李洙赫演員的中國粉絲見面會，有與事實不符的內容在流傳，特此給予準確的回應。針對詢問最多的演出時間，詳細內容如下。」並說明彩排參觀耗時15分鐘，粉絲見面會正式演出耗時4小時30分，福利活動耗時2小時。

* 彩排參觀：12:00 ~ 12:15（約15分鐘）

* 粉絲見面會正式演出：14:00 ~ 18:30（約4小時30分）

* 福利活動（合照、擊掌）：19:00 ~ 21:00（約2小時）

*李洙赫親自參與了海報、標題、舞台影片、攝影等所有準備過程，傾注了長時間的心血。



他們表示：「粉絲見面會當天，由於熱烈的現場氣氛超出預期，導致正式演出時間延長，我們持續確認演員的身體狀況與意願。演員多次表達了『難得與粉絲相見，希望盡全力以赴』的想法，正因如此，最終比預定時間更長地陪伴了粉絲。」並補充道：「粉絲見面會結束後，主辦方以安全考量要求『請等待粉絲全部退場再離開』，演員在所有粉絲離開後才結束行程。」

此外，他們也承認：「演出場地的溫度確實比預期炎熱，空調設施不足是原因之一。儘管如此，仍然負責到底並與粉絲共度時光的李洙赫演員，以及支持的粉絲們，我們都非常感謝。」並強調：「Saram娛樂今後將更加體察所屬藝人與粉絲的心情，並在國內外所有官方行程中全力準備，避免藝人與粉絲任何不便。」

事件起因為....李洙赫於8月30日在中國杭州舉辦了「李洙赫首場粉絲見面會 in 杭州」（1st Fanmeeting in Hangzhou）。而EBC東森新聞搜集了網友們分享的內容並報導，李洙赫原本預計6小時30分的行程，因主辦方過度售票導致必須為數千名粉絲簽名等，整體行程拉長至12小時，在華語圈&韓網都引發了熱烈關注。



