时隔9年出演爱情剧！《我的青春》宋仲基：「感觉年纪再大就演不了，千玗嬉=最棒的搭档」

新剧《我的青春》在4日下午举行制作发布会，宋仲基也公开选择这部电视剧的理由。

剧中，宋仲基饰演将人生全盛期过早燃烧的童星出身的花店老板兼蒙著神秘面纱的小说家「鲜于海」。这是宋仲基继《财阀家的小儿子》后时隔3年回归小萤幕，爱情剧更是睽违9年再出演。在制作发布会上，宋仲基表示：「我不是故意的，时隔许久再次出演爱情剧，非常激动！爱情剧好像是演员们最想拍的类型，时隔许久再次见到让人心动的剧本，感到非常荣幸。」



宋仲基说：「覆盘我饰演的角色后发现，《狼少年》、《胜利号》和《文森佐》等都是日常生活和现实有距离感的角色，想尝试现实中存在的日常角色。之后遇到了《我的青春》，所以在拍摄的时候真的很紧张。」之后宋仲基开玩笑说：「感觉年纪再大一点就演不了爱情剧。」后来又表示千玗嬉是出演的最大理由之一，他说：「能够一起合作感觉非常好，真的是最棒的搭档。」



《我的青春》讲述比别人晚开始平凡生活的「宣佑海」和爲了自己的成功而不得不打破初恋平静生活的「成济妍」之间的罗曼史。两人与支撑人生最黑暗时期的初恋时隔10年重逢，再次描绘花样年华。9月5日起逢星期五晚在 Viu 上架，香港观众别错过啦！



