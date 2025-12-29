徐睿知打破3年空白期，挑戰生涯首部舞台劇！ 與全昭旻雙女主出演《死之詠讚》重返舞台

在經歷長達三年的影視空白期後，徐睿知選擇挑戰出道以來的首部舞台劇《死之詠讚》，飾演當代傳奇女高音「尹心悳」，以此履行與粉絲約定在 2025 年回歸作品的承諾。

舞台劇《死之詠讚》背景設定於 1920 年代動蕩時期，敘述藝術家們在理想與現實間掙扎的愛情，以及對自由至死不渝的渴望。本次演出採取「雙女主」制，徐睿知將與實力派女星全昭旻輪流擔綱演出韓國首位職業女高音「尹心悳」。 該角色內心層次極其複雜，即便在時代的壓迫與枷鎖下，仍不願放棄藝術、愛情與自主的選擇。

值得關注的是，本季作品將尹心悳重新塑造成一個「主動掌握命運」的現代女性，而非單純隨命運漂流的悲劇人物，令人期待徐睿知如何以其獨特的表現力，賦予角色全新的個性與魅力。



徐睿知曾出演電視劇《雖然是精神病但沒關係》、《救救我》及電影《迴憶》等作品，自 2022 年《夏娃的醜聞》後，影視活動一直處於空白期。



為了履行與粉絲約定在 2025 年以作品相見的承諾，徐睿知選擇以《死之詠讚》作為她初次挑戰舞台劇的起點。 正式演出時間定於 2026 年，她目前正全心投入劇本練習，過著忙碌的準備生活。



除了徐睿知、全昭旻，舞台劇《死之詠讚》的主演陣容還包括朴殷碩和郭時暘（飾演金祐鎮）、金麗恩和陳素妍（飾演羅蕙錫）等，將於 2026 年 1 月 30 日至 3 月 2 日在首爾世宗文化會館 M 劇場進行演出。

