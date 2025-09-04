李洙赫杭州粉絲會遭指「12小時強制勞動，累到脱力」！經紀公司回應再惹爭議

模特兒兼演員李洙赫日前在中國杭州舉辦應援會，但事後曝出驚人內幕：他在活動中遭遇「12小時強制勞動」的沉重指控，引發演藝圈與粉絲的廣泛關注與熱議。

8月30日，李洙赫於杭州舉辦個人粉絲見面會「Eternal Magic Hour：赫然心動」。 據所屬經紀公司SARAM娛樂表示，該場粉絲會一開票便在2分鐘內門票售罄，可見其在當地的高人氣。

臺灣有線電視台EBC於9月1日報導稱，主辦方因過度銷售門票，使得李洙赫需在短時間內對數千名粉絲進行簽名，整個過程持續12小時沒有休息; 原本計畫6.5小時的活動，不幸因場地空調故障延長至12小時，期間他汗流浹背，還出現脫水癥狀。 媒體還指出，主辦方在活動結束后還要求其額外為500張海報簽名，並傳出有「讓他現在簽掉，簽不掉就不讓他走，簽到淩晨都讓他簽掉」之類的強勢言論，令人質疑其對藝人的基本尊重。



現場粉絲還描述當李洙赫離開場地時面色蒼白、步履蹣跚，模樣令人揪心，而各類SNS上所流傳的實況照片也顯示他的襯衫被汗水浸透。另一位目擊粉絲表示：「雖然主辦方的運營能力很爛，但那天李洙赫也充分展現出了對粉絲的體貼和愛意。 即使襯衫已經被汗水徹底浸濕，高體溫與脫力的狀況令人擔憂，他依然微笑著，希望粉絲們能帶著美好的回憶和幸福的心情離開。 看到這一幕讓我心頭一酸，眼眶都濕潤了。 你真的是一個越了解就越會愛上的人。 但請務必也好好照顧自己。 粉絲們最大的心願，是你能健康、幸福。 」



隨著爭議升溫，粉絲紛紛在社交平臺發聲：「公司務必要好好照顧他」、「這太可怕了，未來不要再發生」、「演員的健康和安全最重要」等等，對主辦方與所屬社表達強烈不滿。

然而，SARAM娛樂於9月3日通過IG發佈的官方聲明措辭模糊，僅以「遇到意想不到的情況」、「深表遺憾」回應，並感謝了包括主辦方在內的各方努力。 這種「形同置身事外」的回應引發了更大爭議，許多粉絲質疑為什麼還要向主辦方表達感謝，輿論一度集中在對藝人保護不足的批評上。



