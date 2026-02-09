手滑按讚 Jennie 舞台影片秒收回！李洙赫直球吐槽，GD 笑著解釋「因為手太大」

最新公開的《家大聲》中，李洙赫和 GD 作為嘉賓登場，果然笑料不斷！GD 也談到自己因誤按「讚」而被誤會的趣事。

節目中，大聲向 GD 提問：「哥哥雖然以 GD（權志龍）的身份活動，但在 IG上卻化身『點讚精靈』，按讚的標準是什麼？」對此，李洙赫立刻補刀表示：「中間不是會偶爾手滑嗎？會不會乾脆用讚數來掩人耳目？用數量挽回手滑。」一番直球吐槽也讓現場笑聲不斷。



李洙赫的發言讓人聯想到，上個月 GD 曾對包含過去捲入戀愛、分手傳聞的 Jennie 舞台影片按讚後，又悄悄收回的插曲，當時一度引發熱烈討論

對此，GD 也親自解釋，當初是在宣傳專輯期間，看到粉絲中有許多才華洋溢的創作者，才會透過按讚表達感謝。他笑說，每次點讚都會引來粉絲熱烈回應，反而激發大家更努力製作（影片），「其實我沒有固定標準，只要一有空就會看，在那段時間內按得非常快，指紋都快按沒了。」



GD 還把自己比喻成「以前那種人氣部落客（Blogger）」，沒想到李洙赫立刻抓緊機會再次補刀：「那沒被點讚的人應該會很傷心吧，然後在找沒被按讚的貼文時，時不時就會不小心手滑一下。」對此，GD 也毫不避諱地笑著回應：「我真的很常手滑，因為我的手特別大。」並張開雙手可愛示範，立刻被李洙赫冷冷一笑回應，兩人毫不留情的互動也讓粉絲忍不住直呼，果然是真朋友的化學反應 XD



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

