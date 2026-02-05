Jisoo 開啟虛擬戀愛模擬！Netflix《訂閱男友》預告釋出，李洙赫、徐康俊、李宰煜男神殘影心動大爆發

將於 3 月 6 日公開的 Netflix 全新浪漫韓劇《訂閱男友》（月刊男友），講述在現實生活中疲憊不堪的網漫 PD 徐美萊（Jisoo 飾），透過虛擬戀愛模擬系統，訂閱並體驗戀愛的浪漫實現型愛情喜劇，男主徐仁國以及多位特別出演的人氣男演員登場，讓網友們興奮不已。

劇名同時也是劇中虛擬戀愛訂閱服務的名稱，《訂閱男友》是一項能在虛擬世界體驗夢想約會的服務。在所有上班族都能共感的現實日常之上，加入「在虛擬世界訂閱戀愛」的獨特設定，預告將帶來刺激又心動的體驗。除了 Jisoo 與徐仁國的合作外，曾打造《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》的金政植導演參與執導，也令人期待。



今天公開的首張海報與預告片中，展現了《訂閱男友》獨特又新鮮的題材，吸引大家的目光。海報中，似乎陷入苦惱的 Jisoo 身旁，寫著一份能診斷戀愛現況的檢查清單。對於連談戀愛都覺得麻煩的現代人來說，這份清單令人十分有共鳴，而「只要符合其中一項，現在就訂閱」這句誘人的標語，更刺激觀眾的訂閱慾望。



預告片中，訂閱《訂閱男友》的 Jisoo，迎來前所未有的心動幻想。她直接走進浪漫網漫的一幕，來到櫻花紛飛的春日校園，以及接吻前一刻的海邊場景，想登出的「現實人生」瞬間消失，如夢似幻的約會在眼前展開。加上「你今天想和誰約會呢？」這句甜蜜台詞（一聽就是李洙赫啊！！），這句甜蜜的提問，預示著那些覺得約會枯燥乏味卻又渴望刺激的人們，將會迎來全新的多巴胺體驗。



▼劉寅娜看起來是使用APP的銷售或引導員（指導員）：



飾演「美萊」一角、預告將帶來現實共鳴的 Jisoo 表示，《訂閱男友》是「一部描繪想要戀愛與多巴胺，卻因現實問題而苦惱的未來，逐漸成長的故事，同時也是一部看點豐富、節奏輕快的浪漫喜劇」，並介紹道：「這是一部已準備好為觀眾帶來滿滿心動感的作品。我認為對於在反覆的現實生活中感到疲憊的人來說，會是一部能帶來歡樂時光的浪漫喜劇。」

▼男神們的殘影一一登場：徐康俊、李洙赫、李宰煜。





飾演「慶南」的徐仁國也表示，《訂閱男友》是「題材非常獨特的作品」，並說道：「這是一部同時呈現虛擬世界戀愛與現實戀愛的作品，非常有魅力。穿梭於現實與虛擬世界的背景與故事，是主要看點。」進一步提升期待感。



這部心動浪漫喜劇《訂閱男友》將於 3 月 6 日在 Netflix 與觀眾們見面。

